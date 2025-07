Alba: festeggiati a Böblingen i 40 anni di gemellaggio

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi, con gli ex primi cittadini Tomaso Zanoletti e Maurizio Marello, sono stati a Böblingen, accolti dal primo cittadino Stefan Belz, per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra le due città.

L’occasione è stata la festa cittadina del comune tedesco a pochi chilometri da Stoccarda che quest’anno si è tenuta dal 4 al 6 luglio. Alla cerimonia, durante la quale come da tradizione sono state apposte le firme sul libro d’oro, sono intervenuti anche il Comitato di gemellaggio, con la presidente onoraria Laura Cravanzola, la presidente Daniela Viberti e Gian Carlo Barisone, oltre alla scuola di danza Open guidata da Carla Manera.

I festeggiamenti proseguiranno anche ad Alba durante la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, nel primo weekend dell’11 e 12 ottobre.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi: “Il viaggio in Germania è stato un momento di grande emozione e significato. In un clima di amicizia e condivisione, abbiamo potuto rinnovare e rinsaldare il legame tra le due comunità. Vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento alla città di Böblingen per la calorosa accoglienza ricevuta. Un ringraziamento speciale va anche al Comitato di gemellaggio che con dedizione ed entusiasmo continua a tenere vivo questo ponte tra le nostre città segnato da tanti eventi, a partire dalla Kulinarische genüsse aus Alba con l’impegno della Famija Albeisa, le Olimpiadi delle Città Gemelle, gli scambi fra le nostre scuole. Alba e Böblingen sono unite ormai da quattro decenni e continueranno ad esserlo anche nel segno di quei valori di democrazia, collaborazione, solidarietà e pace alla base dell’Europa”.