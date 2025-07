Barge: il dottor Doronzo cessa l'attività, arriva la dottoressa Daria Brondolo

Il 20 luglio 2025 cesserà l’attività di Medico di Assistenza Primaria il Dottor Nicolò Doronzo, sostituto provvisorio del Dott. Riccardo Lorenzati.

Dal 21 luglio si inserisce come medico titolare la Dott.ssa Daria Brondolo (tel 3401242594 e mail: rondolo.d.medgen@gmail.com,) che svolgerà l’ attività a Barge in via Ospedale, 1/A il lunedì 10-12; martedì 9,30 11,30; 15 – 17 (su prenotazione) mercoledì 9,30-12,30; giovedì 15-18 e venerdì 9,30-12,30 (su prenotazione).

Si precisa che, a decorrere da tale data, gli assistiti che intendono effettuare la scelta nei confronti della Dott.ssa Brondolo potranno effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS oppure recarsi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.