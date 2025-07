Cuneo, come eravamo e come siamo: racconti di un quartiere che cambia

Sabato 12 luglio alle ore 16 al Bar Bobo di Corso Giolitti 36 a Cuneo si terrà un pomeriggio speciale dedicato alla memoria e alla convivialità.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti in collaborazione con la Residenza per Anziani Casa Famiglia, invita i cittadini a ritrovarsi per condividere racconti, aneddoti e memorie legate al quartiere e alla “Stazione Nuova”, inaugurata nel 1937.

Sarà un’occasione per ascoltare le storie di chi ha vissuto le trasformazioni del quartiere, riscoprendo insieme lo spirito di comunità attraverso parole, persone e una merenda in compagnia. Un momento di incontro per valorizzare il passato e guardare con occhi nuovi al presente del territorio.

La partecipazione è aperta a tutti, per un pomeriggio all’insegna della socialità e della memoria condivisa.