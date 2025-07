Cuneo: da mercoledì 9 luglio lavori in via San Giacomo

Il Comune di Cuneo informa che, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti commissionati da E-Distribuzione S.p.A. e affidati alla ditta FALF Impianti S.r.l., sarà temporaneamente chiusa al traffico la semicarreggiata discendente di via San Giacomo nel tratto compreso tra via Basse Stura e la rotatoria della circonvallazione Nord.

L’intervento consiste nella posa interrata di cavi elettrici ad alta tensione e comporterà la manomissione del suolo pubblico lungo porzioni di carreggiata, per consentire l’accesso e il movimento dei mezzi operativi e il successivo ripristino del manto stradale.

La chiusura avverrà a partire dalle ore 8 di mercoledì 9 luglio e proseguirà ininterrottamente fino alle ore 18 di venerdì 11, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e l’avanzamento dei lavori. Il transito pedonale sarà sempre garantito, così come l’accesso ai passi carrai e alle attività produttive presenti nella zona.