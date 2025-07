È iniziata l’estate venaschese: eventi nei fine settimana di luglio e nuove vetrine allestite nel concentrico

Con gli appuntamenti in programma venerdì 4, la prima serata degli aperitivi in musica di Venasca Lounge e il concerto dell’orchestra Note di Varaita, e sabato 5 luglio, l’emozionante manifestazione canora Cantinga, la giornata dei cantori organizzata dall’associazione “Bambini di Zucchero” in ricordo di Davide Allasina, è ufficialmente iniziata l’estate dell’intrattenimento venaschese, che prosegue per altri tre venerdì del mese.

Durante il fine settimana, è stato presentato anche il programma di abbellimento del concentrico comunale effettuato con l’allestimento a scopo turistico e promozionale di tre vetrine di altrettanti negozi non utilizzati, che il Comune ha ottenuto in comodato d’uso gratuito dai proprietari.

Le vetrine ospitano fotografie d’epoca che ricordano il passato di Venasca, manifesti turistici, comunicazioni pubblicitarie e un’esposizione di tre dipinti del pittore locale Fausto Nazer, noto a livello internazionale. Il progetto è stato curato dal vicesindaco Maurizio Madala e dal consigliere comunale Corrado Favole, che hanno preso contatto con i proprietari dei locali, acquisendo il parere favorevole per questa iniziativa, e successivamente seguito personalmente i lavori di allestimento, in collaborazione con il personale della Biblioteca civica.

«Abbiamo avviato nel migliore dei modi – dice il Sindaco Silvano Dovetta – il programma della nostra estate di appuntamenti: sono particolarmente emozionato per aver visto sabato Venasca invasa dai canti popolari dei tanti gruppi corali che si sono dati appuntamento nel ricordo del nostro Davide Allasina e anche di suo papà Franco, due concittadini che ci hanno lasciato troppo presto e in circostanze tragiche, ma che sentiamo sempre vivi e vicini nel nostro cuore. Venasca non dimentica e al contempo continua nel percorso di abbellimento del paese, compiendo, con l’allestimento delle nuove vetrine, altri piccoli passi nella direzione del mantenimento di un bene collettivo comune».