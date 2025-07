Il Comune di Bra offre opportunità di lavoro temporaneo a persone disoccupate o disabili

Il Comune di Bra, con la collaborazione del Centro per l'impiego di Alba - Sede di Bra e in partnership con diversi soggetti privati, ha avviato due progetti di pubblica utilità per l’impiego temporaneo di persone disoccupate o disabili che verranno inserite presso gli uffici comunali. Le iniziative sono finanziate rispettivamente ai sensi del PR FSE plus 2021-2027 e del “Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili”.

Il primo progetto, realizzato in collaborazione con un’associazione temporanea di impresa composta da Ascom Servizi, Associazione del Commercio di Bra e ISCOB (Istituto Commercio Braidese) e intitolato “Occupazione attiva”, prevede l’assunzione per un periodo di 20 settimane di 9 persone disoccupate, di cui 3 in carico ai Servizi socioassistenziali territoriali, e 6 prive di impiego da almeno 12 mesi, che abbiano oltre 30 anni e che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Tutti costoro saranno impiegati per 35 ore settimanali: i primi tre beneficiari saranno inseriti presso la Ripartizione Lavori Pubblici e si dedicheranno ad attività quali tinteggiature interne, manutenzione ordinaria degli infissi, semplici operazioni di cura del verde pubblico ed altre operazioni simili; gli altri opereranno presso diversi uffici comunali.

Il secondo progetto, denominato “Abili in Comune”, avviato con la partnership della Cooperativa sociale Progetto Emmaus di Alba, mira invece all’inserimento lavorativo temporaneo di 5 persone con disabilità che siano iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei centri per l’impiego del Piemonte, in possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L. 12 marzo 1999 n. 68 ed in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore. I beneficiari saranno impiegati per 20 settimane con un orario di 33 ore settimanali rispettivamente presso il Museo di storia naturale “Craveri”, il Museo di Palazzo Traversa, la biblioteca comunale, l’Ufficio manifestazioni e sport e i servizi demografici del Comune.

Le persone interessate a partecipare ai progetti, purché dotate dei requisiti richiesti, dovranno presentare la propria candidatura on line dal 14 luglio al 3 agosto 2025 sul sito www.agenziapiemontelavoro.it , al link https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/progetti-di-pubblica-utilita-ppu/

Sarà il Centro per l’Impiego di Bra ad occuparsi della relativa selezione.

Tutte le informazioni relative ai progetti, alle mansioni che verranno svolte nonché alle relative retribuzioni sono pubblicate sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro al link sopraindicato. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Bra, in via Vittone 25, tel. 0172-412226 – mail info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it.