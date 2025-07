Il viaggio del team "Vandipety" dall'Italia al Giappone sarà un libro

Sono ancora in Giappone, in attesa di prendere il traghetto che li porterà ad Hokkaido, l’isola più a Nord del paese del Sol Levante, cercando di esplorare tutte le prefetture e portare chi li segue alla scoperta del paese più autentico, tra incontri con la gente del posto, onsen ( sorgenti termali) affacciate sulle foreste, scimmiette che sbucano da dietro ai templi e tanto altro.

"Abbiamo superato i 105.000 km - affermano - scoprendo cosa vuol dire avere problemi al camper dall’altra parte del mondo e ingegnarsi a trovare una soluzione dato che il nostro mezzo qui non esiste e nessuno si prende la responsabilità di metterci mano".

Sara Moressa (saluzzese) e Paolo Provera (chivassese) (@vandipety) fanno il report dal Giappone. Tre anni fa lasciarono Torino con negli occhi le facce sbalordite dei loro amici e sulle spalle due zaini pieni di quello che contava davvero, partendo con un van, in quattro: loro il cane (Olimpia), il gatto (Sakè) e una voglia infinita di scoprire il mondo .

Il loro viaggio via terra fino al Giappone, passando prima per l’Europa poi per l’Africa, ritornando a Torino e ripartendo per il Sol Levante, è stata un’esperienza unica, fatta di migliaia di chilometri in strade sconosciute, incontri speciali e momenti che li hanno cambiati. Dopo aver attraversato 3 continenti, 37 paesi e superato ad oggi i chilometri riportati,senza mai perdere la voglia di raccontare attraverso i social la loro meravigliosa avventura, hanno deciso di condividere il loro diario di viaggio trasformandolo in un libro: “Verso l’isola che c’è”.

Un volume pieno di storie, aneddoti, tradizioni e fotografie, ricordi, momenti tristi, difficoltà tecniche, esperienze e consigli per viaggiare in camper con la famiglia a quattrozampe.

Putroppo in Mongolia, mesi fa, il cane Olimpia è morto per un tumore alla milza, lasciando un vuoto incredibile. Ma da un mese Sakè, la gatta adottata nelle campagne del Saluzzese che potrebbe battere il record di un felino con più posti visitati al mondo, si diverte di nuovo con la sorellina appena arrivata: Genepì, la cucciolotta adottata in Giappone, a cui è stato dato il nome del noto liquore alpino. Al link la bellissima storia.

https://vandipety.it/blog/quando-il-destino-ci-ha-portato-genepi-la-nostra-storia-di-adozione-di-un-cucciolo-in-giappone/

Per avverare il sogno del libro, Sara e Paolo, hanno avviato insieme alle Edizioni Vallescrivia, una piccola casa editrice indipendente del Basso Piemonte, una campagna crowdfunding che li aiuterà a realizzare qualcosa di bello, capace di far viaggiare o anche solo far sognare chi lo ha tra le mani, sfogliando pagine ricche di emozioni e storie vere incredibili.

Questo è il link diretto al progetto: https://www.kickstarter.com/projects/versolisolachece/verso-lisola-che-ce

Per maggiori dettagli e per sostenere questa iniziativa editoriale, basta visitare i rispettivi siti web e canali social: https://www.kickstarter.com/projects/versolisolachece/verso-lisola-che-ce

https://vandipety.it/