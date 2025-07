In 300 a Roccabruna per la 4ª Giornata di Fraternità degli Oratori della Bassa Valle Maira

Sono le fotografie più di tutto a raccontare il clima della grande e bellissima festa che si è svolta venerdì (4 luglio) a Roccabruna, in occasione della 4ª Giornata di Fraternità degli Oratori della Bassa Valle Maira.

Appuntamento attesissimo, è stata la cornice di Sacra Famiglia quest’anno a dar vita all’esperienza comunitaria. Circa 300 bimbi e ragazzi, con i giovani animatori ed educatori delle quattro Estate Ragazzi del territorio (Dronero, Pratavecchia, Roccabruna e Villar San Costanzo), si sono dati appuntamento per una giornata incredibile, frutto della collaborazione tra Comuni, Parrocchie e Cooperative sociali.

La Speranza è stato il tema più importante, guardando al Giubileo in atto, ma anche prezioso è stato quel riflettere insieme sulla sicurezza, come bene desiderato e cercato. E poi i giochi, la musica ed i balli: si sono svolti soprattutto tra due poli, il campo sportivo Valle Maira e il Centro Parrocchiale di S.Famiglia, con le attività dipanate verso il Comune, Foglienzane,… fino a San Giuliano.



Una giornata naturalmente anche di preghiere e canti: “Nella preghiera conclusiva abbiamo anche riflettuto sulla figura del beato Piergiorgio Frassati che il prossimo 7 Settembre sarà dichiarato Santo per tutta la Chiesa - ci dice don Marco Bruno, parroco di Roccabruna - Giovane impegnato per i più poveri ad inizio ‘900, nella Torino della prima grande industrializzazione, brillante, sportivo e divertente e con tanti amici, soprattutto proprio i poveri che aiutava senza suonare le trombe.”



Al termine della preghiera in chiesa, il saluto dei sindaci ha voluto più di tutto ricordare l’importanza della Giornata vissuta ed il senso profondo del “fare comunità”. Bellissimo anche il momento della premiazione dei ragazzi e la merenda condivisa prima di fare rientro a casa.

“Un grande grazie va agli animatori - dice Don Marco - vero cuore di ogni estate ragazzi!”