In municipio a Niella Tanaro le opere dell'artista Giuseppe Ferina

L'estate dell'iniziativa gratuita "Niella apre le porte all'arte" prosegue con l'esposizione delle opere dell'artista Giuseppe Ferina. Nato a Palermo il 28 luglio 1961, la passione per i colori e l’inclinazione per il mondo dell’arte, lo portano presto ad intraprendere la strada della decorazione, qualificandosi tramite gli studi come “tecnico di decorazioni artistiche e restauro”.

A Mondovì, la città in cui egli vive, inizia a dedicarsi sempre di più alla pittura, prediligendo gli astratti informali. Creando oltre 100 opere, tra cui quadri e tele raffiguranti molteplici temi, ha partecipato a diverse mostre personali e collettive, in provincia di Cuneo, ed inoltre ha partecipato al concorso mondiale Expo 2015, esponendo 3 opere nel padiglione CCUP della Cina. Una delle 3 opere in concorso, è stata selezionata per una mostra in Cina, permettendo all’artista di ricevere dunque un importante premio.

Un altro riconoscimento per l’artista è quello ottenuto a Roma, presso il museo monumentale delle arti “Donato Bramante” , per il quadro “Alba Romantica”. I diversi astratti informali ed i quadri figurativi, sono il frutto della fantasia dell’artista e dell’interiorità della sua anima, in quanto essi, realizzati attraverso numerose tecniche e diversi materiali, rappresentano l’emblema, di una visione, assolutamente personale, della realtà circostante; espressa dall’artista attraverso la potenza del colore. Attualmente molte delle sue opere, sono collocate in diverse zone dell’Italia, ma anche all’estero, in Germania, all’interno di collezioni private.