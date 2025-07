Incidente sulla tangenziale di Alba: disagi per la circolazione stradale

Disagi sulla viabilità, ora in via di risoluzione, sulla tangenziale di Alba a causa di un incidente verificatosi sulla direttrice per Cuneo all’altezza del ponte di Nassiriya.

Diversi i mezzi coinvolti nel tamponamento avvenuto in corrispondenza dello svincolo di innesto della Statale 231.

Il sinistro non ha fortunatamente provocato feriti.

Sul posto è presente la Polizia Municipale albese per la regolazione del traffico e i rilievi del caso. Si attende l’arrivo del personale addetto alla messa in sicurezza della carreggiata.