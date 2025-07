Margarita ospita il quintetto “Ciao Viva”

Venerdì 11 luglio alle 21 alla Stazione di Margarita (pagina facebook: La Bella St'Azione) si terrà un concerto che conclude la prima parte della stagione estiva di questa ex stazione ferroviaria, diventata, grazie al lavoro di Emanuele Bella e dei suoi collaboratori, un punto di approdo per chi ha a cuore tematiche come la natura, l'agricoltura, la cultura, ritrovandosi sotto un cielo stellato e un grande albero per parlare, ascoltare, cantare e scoprire, o rivedere, spettacoli teatrali e musicali, o per parlare di libri e di territorio.

L'appuntamento è questa volta con il quintetto “Ciao Viva” con un concerto che, attraverso curati arrangiamenti acustici, propone un repertorio che ha raccontato la storia della società contemporanea. Gli autori scelti per il repertorio di Ciao Viva vanno dagli autori della tradizione cantautorale italiana più conosciuti a quelli cosidetti “di nicchia” come Garcin.

In particolare il nizzardo Mauris, da cui il nome della formazione, preso in prestito dal titolo di un suo disco che in nizzardo è saluto benaugurale: “buona vita”: un artigiano, un artista che ha raccontato con stile personale la variegata società presente nel suo territorio, nel turbine della dinamica del porto e del turismo internazionale. Mauris rappresenta perfettamente un periodo in cui la canzone d'autore era impegnata in ambito sociale e politico - in opposizione alla musica commerciale -, facendosi forza delle caratteristiche dei territori in cui vivevano i diversi autori, dei personaggi e delle contraddizioni di una società in veloce trasformazione, come quella degli anni 70 e 80 del XX secolo.

Per questa ragione, la scelta di Mauris, come diversi cantautori dell’epoca, fu quella di usare nei testi la lingua madre, sorretta da vari stili musicali, con base chitarra e voce. Percorso che accomuna autori meno conosciuti ad artisti di assoluto riferimento, che ne hanno fatto cavallo di battaglia fino ai nostri giorni.

Mauris è stato anche il cantautore che ha interpretato in modo sublime sentimenti più intimi, come la nostalgia della terra per gli emigranti – nel suo caso i piemontesi in Provenza -, ma anche l'amore in senso più generale, verso la natura, la propria compagna, la musica,la propria città. Testi evocativi, sorretti da uno stile musicale immediato che nelle composizioni originali ammiccavano a melodie country (alla Bob Dylan dei primi tempi, per intenderci). Ciao Viva ripropone queste canzoni con nuovi arrangiamenti originali, che derivano dalle diverse esperienze dei suoi componenti: Caterina Pedrazzini (voce), Francesco Segreti (chitarra, bouzouky, voce), Roberto Chiriaco (basso), Corrado Vergano (percussioni), Davi Arneodo (voce, fisarmonica, flauti).

Ingresso libero, uscita ad offerta volontaria, per informazioni bellaemanuele@yahoo.it telefono/whatsapp 3386212555