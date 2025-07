Martiniana Po si colora d’arte: successo per la seconda estemporanea di pittura [FOTO]

Sono stati 28 gli artisti partecipanti all’estemporanea di pittura che si è svolta lo scorso fine settimana a Martiniana Po.

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Giovanni "Netu" Borgna, in collaborazione con il Comune di Martiniana Po e con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Proprio la Fondazione ha offerto una gustosa ‘merenda sinoira’ a base di prodotti del territorio nella serata di sabato 5 luglio, seguita dal concerto del “The Queens’ Choir” di Torino, diretto dal maestro Davide Motta Frè.

Il repertorio del coro, composto esclusivamente da voci femminili, ha spaziato tra brani pop italiani, inglesi e americani, coinvolgendo il pubblico di piazza Gauthier in uno spettacolo vivace fatto di musica, canto e coreografie, culminato in un simpatico trenino finale che ha trascinato i presenti in un clima di festa.

La presentazione del coro è stata affidata a Nadia Barra, presidente dell’associazione Netu Borgna, a cui hanno fatto seguito i saluti dal vicesindaco Bruno Berardo.

Domenica 6 luglio, al termine della manifestazione, sono stati premiati i pittori che hanno saputo cogliere con maggiore sensibilità e tecnica gli scorci più suggestivi del paese. Il primo premio, di 500 euro, è andato a Simone Trotta, seguito da Enrico Prelato (300 euro) e Monica Grossi (200 euro).

Una menzione speciale di 200 euro è stata assegnata a Piero Riva, mentre il premio fuori concorso, riservato ai professionisti, è stato vinto da Luca Aquilano (500 euro).

La giuria era composta da personalità di rilievo del panorama artistico locale: Gianfranco Galizio, Ugo Giletta, Bruno Giuliano, Antonio Musiari, Giuseppe Pascolini e Severino Scarazini.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato ottenuto con la seconda edizione dell’estemporanea di pittura – afferma la presidente dell’associazione Nadia Barra – che ha visto impegnati un numero di artisti più che raddoppiato rispetto alla prima edizione e una qualità delle tecniche pittoriche molto elevata. Vogliamo ringraziare tutti i pittori che hanno partecipato alla gara, perché senza di loro niente avrebbe potuto essere. Un sentito grazie anche al Comune di Martiniana Po, che ci sostiene sempre, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha creduto nel nostro progetto”.

L’auspicio è che la manifestazione possa diventare un appuntamento fisso annuale.

La vicepresidente del sodalizio, Lucia Cerutti, ha aggiunto una riflessione personale molto sentita: "Vedere gli artisti in giro per il paese, ognuno con tecniche diverse, dipingere angoli che io consideravo 'normali' e trasformarli in immagini bellissime, mi ha fatto capire che gli artisti hanno davvero una marcia in più anche nel modo in cui guardano il mondo".