Oltre mille persone alla prima edizione dell’Agrifest di Ceva

Un Agriteatro come non si era mai visto, e sicuramente la storia di un successo.

Per due giorni, l’arena in mezzo al verde che ormai da tempo anima le estati cebane è diventata il palcoscenico dell’Agrifest, un mini-festival di musica punk e ska.

Un evento totalmente nuovo per Ceva, ma capace di attrarre un pubblico ampio; dai giovani e giovanissimi alle famiglie, passando per i “meno giovani” e per gli appassionati di musica venuti appositamente per i concerti, l’area intorno al Campanone si è trasformata in uno spazio di festa, divertimento e condivisione.

Il 4 e il 5 luglio la line up prevista dalla kermesse ha portato sul palco quattro gruppi punk-rock e ska, dai grandi nomi del panorama nazionale quali i Vallanzaska a gruppi più locali, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi davanti a centinaia di persone. Di particolare rilievo è stata la partecipazione degli Shandon, che il giorno dopo la loro esibizione all’Agrifest hanno suonato in Germania nel più importante festival ska core punk d’Europa. La musica ha riunito le persone in una manifestazione che, innegabilmente, già si pone come centrale nel calendario dell’estate 2025.

Grande soddisfazione da parte dell’ideatrice, Martina Colombo: “Si è creata una bella sinergia, un’ottima collaborazione con la Pro loco, lo Sci club e la birreria Falò di Lesegno, c’erano un sacco di volontari e sinceramente non ci aspettavamo questo riscontro di aiuto. Sia i concerti, sia l’area food sono andati particolarmente bene. Sabato sera inoltre c’erano un sacco di famiglie anche con bambini piccoli e piccolissimi, tante persone sono salite fino all’Agriteatro con i passeggini pur di trascorrere lì la serata, il che ha trasformato l’Agrifest in un evento davvero per tutti. Non c’è stato il minimo problema nemmeno durante i concerti, niente di sopra le righe, anche gli adulti che sono venuti appositamente per i concerti non hanno creato alcun tipo di disagio o di difficoltà, tutti erano lì solo per divertirsi e anzi tutto è stato gestito e si è svolto con la massima sicurezza. Ci teniamo a ringraziare anche la Protezione Civile e la Croce Bianca, che hanno prestato assistenza entrambe le sere, l’unico piccolo incidente è stato quello che ha coinvolto una ragazza che ha preso una storta, ma è stata visitata e assistita nell’arco di poco tempo".

“Se potessi, io inizierei già oggi a chiamare le band per l’anno prossimo - prosegue Martina Colombo -. Il mio sogno è che questa festa diventi quasi un festival vero e proprio, dirottandola sul sabato e la domenica, invece che sul venerdì come avvenuto quest’anno, così da fare come già avviene in altre città italiane: una line up che inizia al pomeriggio con un susseguirsi di band che accompagnano il pubblico fino a sera, terminando i concerti sempre in un orario compreso tra la mezzanotte e l’una. Oggigiorno sono molto apprezzati gli eventi in cui si chiude non eccessivamente tardi, se li godono di più sia il pubblico, sia gli organizzatori. L’Agrifest poi non è una discoteca, non nasce con questo concept, ma come evento live, e vorrei che rimanesse nella compagine dei gruppi ska, punk, rock. Si può pensare anche a generi diversi, ma per i DJ set ci sono già Seva ca Bugia e gli eventi alla Mostra del Fungo, l’Agrifest nella nostra idea dovrebbe restare focalizzato sui concerti anche per ampliare ulteriormente il panorama delle manifestazioni cebane. Questa visione è arrivata in maniera chiara anche al pubblico, ci sono state persone che hanno prenotato camere d’albergo per potersi fermare a Ceva entrambi i giorni. Un festival, per quanto piccolo, può generare ricadute virtuose su tutta la città, e questo ci ha molto colpiti ma anche profondamente inorgogliti. Il nostro desiderio per il futuro è che l’Agrifest diventi un appuntamento fisso, puntando anche su nomi di rilievo, così da creare benefici per tutta Ceva e per il territorio, oltre che per continuare a fare ciò che più amiamo: promuovere la musica".

“Siamo molto soddisfatti del risultato, questo è innegabile. Oltre 1000 persone in due sere è un numero considerevole, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che si tratta di una prima edizione - commenta l’assessore alle Manifestazioni, Luca Prato -. Una scommessa vinta, sia dal punto di vista dell’evento in sé, sia come città e come cittadini. Abbiamo constato come tutto l’evento sia stato caratterizzato, oltre che dall’entusiasmo e dalla collaborazione di tante persone, dall’educazione e dal senso civico: la voglia di divertirsi e stare insieme non è diventata una scusa per cadere nell’eccesso. Ne è un esempio il fatto che fossero presenti anche molte famiglie. Ringraziamo gli organizzatori e i volontari per l’impegno profuso e per ciò che sono riusciti a realizzare. L’Agrifest si inserisce perfettamente nella direzione che ci eravamo prefissi quando è nato l’Agriteatro, è cioè far diventare questo spazio un polo artistico in tutte le sue sfaccettature. Speriamo che questa sia solo la prima di molte edizioni a venire".

L’Agriteatro si apre a nuove forme d’arte e conferma il suo ruolo centrale nella vita della città, radunando intorno a sé appassionati o semplici curiosi, desiderosi di affacciarsi alla magia dello spettacolo.