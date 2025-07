Prelevo multiorgano all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo. L’intervento ha coinvolto équipe anche da Pavia e Pisa

Prelievo multiorgano, su una donna, nella notte tra sabato e domenica presso l’Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo con l’intervento della sua équipe multidisciplinare, oltre a quelle dei trapianti del Policlinico "San Matteo" di Pavia (per la valutazione dei polmoni, poi non prelevati) e dell’azienda ospedaliera universitaria Pisana.

Dopo le valutazioni sono stati prelevati valvole cardiache, cornee e reni (centralizzati a Torino), e il fegato, trasportato a Pisa.

Livio Tranchida, direttore generale: “Ringrazio le équipe specialistiche intervenute, in questo caso anche da altre regioni per rispondere a una situazione straordinaria di prelievo multiorgano, oltre a tutti gli operatori sanitari coinvolti, ma soprattutto i donatori perché ogni organo prelevato è destinato a salvare una vita, con un atto di grande generosità e di solidarietà umana. Abbiamo ottenuto un risultato estremamente importante, reso possibile da un’organizzazione in grado di rispondere a ogni evenienza, come nel caso specifico con il coordinamento di tre équipe provenienti da diverse regioni”.

Ad oggi al Santa Croce i pazienti valutati (in morte encefalica o in casi particolari a ”cuore fermo”) sono stati 11 e 5 sono esitati in donazioni. Le cornee prelevate sono state invece 26.