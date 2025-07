Presentata a Rittana mostra “C’era una volta tra queste mura” di Nanni Villani

In occasione del Festival Nuovi Mondi, Rittana ha ospitato due grandi protagonisti dell’avventura e della montagna: l’alpinista Hervé Barmasse e il velista Giovanni Soldini. Tra le iniziative più suggestive, la presentazione della mostra fotografica “C’era una volta tra queste mura” di Nanni Villani ha offerto al pubblico un viaggio visivo nel passato delle terre alte, documentando i resti di un’esistenza montana ormai scomparsa. Un modo per riportare alla luce una civiltà dura e secolare, vissuta con orgoglio ma oggi difficile da comprendere.

Accanto a questo racconto visivo, è stata proposta a Hervé Barmasse una testimonianza parallela della vita in alta quota: quella delle “trune”, le antiche costruzioni in pietra a secco dell’Alta Valle Stura, un esempio di architettura povera ma straordinariamente resistente. L’alpinista si è soffermato a riflettere sull’ingegno di queste strutture primordiali, simili a quelle incontrate in Himalaya e in Pakistan, dove ancora oggi vengono utilizzate stagionalmente dai pastori nomadi.

A suggello dell’incontro, Barmasse ha autografato alcuni pannelli della mostra come gesto di sostegno alla salvaguardia di questa memoria alpina, affinché non venga dimenticata.