Rinnovato il direttivo del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro, Carrara rieletto presidente: "Rammaricati per il mancato invito all'inaugurazione del ponte Odasso"

Si è svolta, lo scorso venerdì 4 luglio, l’assemblea generale del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro per il rinnovo delle cariche sociali.

A conclusione delle votazioni è stato nuovamente votato come presidente Isaac Carrara, che sarà affiancato dal vice Paolo Rubado, mentre il resto del Consiglio Direttivo sarà composto da Alessandro Brignacca, Davide Bonanni, Andrea Adami e Francesco Abbiate.

“Ringrazio - commenta Carrara - i membri del direttivo uscente per tutto l’impegno e lavoro svolto in questi ultimi tre anni. A coloro che sono stati rinnovati e ai nuovi membri del direttivo faccio i miei migliori auguri per un fruttuoso e soddisfacente lavoro. Da parte mia ringrazio i soci per la fiducia che ancora una volta hanno voluto riporre in me. Un profondo ringraziamento va anche a Daniele Degioannini, che in questi anni ha supportato con costanza e impegno l’associazione in qualità di segretario e presentatore".



Durante l’assemblea è stato riassunto il lavoro svolto dal Direttivo uscente, tra cui rientrano iniziative di successo, come il recente gemellaggio con il Corpo Bandistico Cjastinârs di Muris (Friuli) e l’acquisto di un nuovo set di timpani che hanno permesso un ulteriore miglioramento musicale della formazione.



Il gruppo è intervenuto anche in merito all'inaugurazione del nuovo Ponte Odasso durante il quale, da molti, è stato notata l'assenza dei musici che spiegano: “Ci rammarica e rattrista che, nonostante Garessio ospiti l’unica Banda ancora attiva di tutta l’Alta Val Tanaro, l’amministrazione garessina non abbia reputato di invitare la nostra formazione a suonare all’inaugurazione del nuovo ponte svoltasi sabato scorso. La banda ha sempre accompagnato ricorrenze, processioni ed eventi come le inaugurazioni, dando maggior solennità alle cerimonie e rallegrando i momenti successivi. Auspichiamo che questa mancanza di attenzione e riguardo verso il nostro sodalizio sia stato frutto di una dimenticanza o svista, e non di una mancanza di considerazione verso il servizio che cerchiamo sempre di offrire alla cittadinanza con serietà e dedizione”.

Il sindaco, Luciano Sciandra, da noi contattato replica: "Non voleva essere una mancanza di considerazione: non abbiamo chiesto la presenza della Banda per non arrecare disturbo a una persona che abitava proprio di fronte al ponte, che versava in condizioni critiche e che è venuta a mancare negli scorsi giorni. Per la stessa ragione era stato modificato anche il programma della manifestazione Il miglio d'oro".