Settimana di tregua dal caldo: minime in calo fino a 10 gradi percepiti

Dopo più di due settimane di caldo intensissimo, con le temperature minime costantemente sopra i 20 gradi, tanto da far parlare di "notti tropicali", oggi si apre una settimana decisamente più gradevole, sia nelle massime, che comunque oggi in provincia di Cuneo raggiungeranno i 30 gradi, che nelle minime, oggi a 15 gradi.

Da domani è previsto un ulteriore calo: in particolare, mercoledì la minima scenderà a 12 gradi, ma saranno 10 quelli percepiti. La massima sarà di 24 gradi, più primaverile che estiva. Un crollo, rispetto ai giorni scorsi, di ben 10 gradi, quando il rischio legato alle ondate di calore è stato massimo per diversi giorni consecutivi.

Praticamente nullo nei prossimi giorni. Dalla settimana prossima le temperature sono date in risalita, ma al momento i valori sono lontani da quelli della scorsa settimana, con le massime percepite arrivate a 37/38 gradi e lo zero termico ben sopra i 5mila metri. Nei prossimi giorni sarà attorno ai 3mila.

Tutto questo in un contesto di cieli sereni, almeno nella nostra provincia, esclusa dall'allerta gialla che oggi riguarderà tutto il Piemonte. In Granda, è gialla solo la valle Po.

Nella regione sono attesi forti temporali, che andranno trasferendosi dai settori alpini nordoccidentali e settentrionali alle pianure a nord del Po e in serata sul settore sudorientale, in generale esaurimento a fine giornata. In serata venti di foehn nelle valli alpine, in estensione domani alle aree collinari e nelle ore centrali alle pianure occidentali. Debole instabilità sparsa domani pomeriggio.

Esclusa, come dicevamo, la provincia di Cuneo, dove non sono previste precipitazioni, ma sole con qualche velatura e temperature gradevolissime.