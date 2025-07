Shopping sotto le stelle: Saluzzo rilancia con due nuove serate estive

Dopo l’eccezionale partecipazione registrata nella serata di venerdì 4 luglio, Saluzzo si prepara a bissare il successo con due nuove date per il “Saluzzo Shopping Night”, in programma giovedì 10 e 17 luglio.

I negozi del centro resteranno aperti in orario serale, offrendo l’occasione di passeggiare e fare acquisti in tutta tranquillità con i saldi estivi appena iniziati.

L’iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni, punta a valorizzare il tessuto economico saluzzese e a trasformare lo shopping in un’esperienza piacevole e conviviale.

Massimo Rea presidente del Ccn: "La straordinaria partecipazione alla serata del 4 luglio è stata per noi una conferma importante: Saluzzo ha voglia di vivere il centro, di incontrarsi, di riscoprire il valore delle relazioni e dello shopping locale. Abbiamo visto famiglie, giovani, turisti e cittadini riempire le vie con entusiasmo e curiosità, creando un’atmosfera davvero speciale.

Proprio per questo siamo felici di rinnovare l’appuntamento con i Saluzzo Shopping Night nelle serate di giovedì 10 e 17 luglio, certi che anche queste occasioni sapranno unire bellezza, convenienza e convivialità. Le attività del centro, con il loro impegno e la loro accoglienza, sono pronte ad accogliere ancora una volta cittadini e visitatori, offrendo sconti e promozioni. Un ringraziamento sentito va al Comune di Saluzzo, alla Fondazione Bertoni e a tutte le realtà commerciali che rendono possibile questa iniziativa. Vi aspettiamo per fare acquisti sotto le stelle in queste due nuove serate".

Gianpiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: “L’entusiasmo dimostrato durante la serata del 4 luglio è la testimonianza concreta di quanto sia viva la voglia di vivere pienamente gli spazi della città e sostenere il commercio locale. Con i Saluzzo Shopping Night vogliamo continuare a valorizzare le attività del territorio, offrendo occasioni di incontro, promozioni e un’esperienza di shopping che unisce qualità e accoglienza. Un sentito ringraziamento va al Centro Commerciale Naturale e alla Fondazione Bertoni per l’impegno, la passione e la collaborazione che rendono possibile questa iniziativa e contribuiscono a rendere Saluzzo sempre più viva e attrattiva”.