Sportabili Alba protagonista a Parma per i Giochi Special Olympics: undici judoka in gara

Undici atleti e un grande sogno da vivere. La squadra di judo di Sportabili Alba ha partecipato alla tappa di Parma dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, nella formula dei “Play The Games”, svoltisi nel fine settimana del 27, 28 e 29 giugno 2025. Guidati dal maestro Mauro Guastalli, i ragazzi hanno affrontato la competizione con impegno, entusiasmo e spirito sportivo, distinguendosi per correttezza e determinazione.

Per il gruppo si è trattato della prima uscita ufficiale con i colori di Sportabili Alba, una prova significativa vissuta con emozione e coraggio, tra sorrisi e strette di mano con coetanei arrivati da ogni parte d’Italia.

È stata una giornata speciale, intensa e piena di emozioni - raccontano dalla squadra -, un’occasione importante per confrontarsi, stringere amicizie, condividere fatica e soddisfazione. I nostri atleti hanno dato il massimo e si sono fatti onore nel rispetto di tutti, amici e avversari per un giorno.

L’appuntamento di Parma rappresenta una delle sei tappe dei Play The Games, giunti alla settima edizione, che coinvolgono diverse regioni italiane in un grande progetto di sport e inclusione. Le discipline in programma spaziano dall’atletica alla danza sportiva, dal nuoto alla ginnastica, dal rugby al karate, passando per bocce, tennis, judo e altre specialità tradizionali e unificate.

I numeri confermano l’eccezionalità dell’evento: oltre 3.100 atleti Special Olympics, 600 tecnici, 700 accompagnatori, 1.500 familiari e 2.000 volontari. Tutti uniti da un obiettivo comune: costruire una società dove ogni persona possa esprimere sé stessa attraverso lo sport.

“L’attività sportiva è uno strumento potente e concreto per sensibilizzare il mondo, promuovendo una cultura dell’inclusione che educa al rispetto, alla comprensione e alla valorizzazione della diversità in tutte le sue forme.”

E proprio gli atleti, con il loro impegno e la loro passione, “ci mostrano ogni giorno la strada verso una società più giusta, equa e pienamente inclusiva.”