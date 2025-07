Successo per Happy-Lisio

Anche quest'anno sono state tantissime le persone che hanno potuto godere ella quattro giorni di "Happy Lisio" che ha dedicato l'edizione 2025 ai tajarin.

Programma ricco di eventi e spettacoli, grazie anche alla la bella collaborazione con la Scuola di Musica di Ceva che ha portato diverse band di giovani pronte a esibirsi, con l'accompagnamento della sfilata moda organizzata da Shu.

"Siamo sempre felici quando vediamo tanta partecipazione perché organizzare un evento come questo porta via tanta energia e vederlo realizzato è una grande soddisfazione - dichiara Sara Taravello, presidente Pro Loco, alla quale si aggiunge il presidente Spazio Giovani, Luca Calandri -. Ringraziamo tutti gli artisti che si sono esibiti per aver reso questa festa ancora più bella , senza dimenticare un ringraziamento al Comune di Lisio per aver concesso gli spazi gratuitamente".

Appuntamento quindi al prossimo anno, sempre l'ultimo week end di giugno per degustare i prodotti Deco, come i tajarin alla castagna e i dolci con il miele di castagne!