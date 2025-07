Vicoforte, ecco come saranno organizzati i servizi per il prossimo anno scolastico

La Giunta comunale ha definito i dettagli dei servizi previsti per il prossimo anno scolastico: trasporto alunni, assistenza prescolastica, servizi mensa per le scuole dell’infanzia e primaria ed il doposcuola.

Tutti i servizi saranno fruibili dal lunedì al venerdì e potranno aderire esclusivamente gli alunni che frequentano le scuole di Vicoforte, anche se residenti in altri Comuni; per il doposcuola sarà obbligatorio fruire anche del servizio mensa.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, accedendo ai moduli o al portale presenti sul sito del Comune, entro il 15 agosto per il trasporto alunni e le mense scolastiche ed entro il 31 agosto per l’assistenza prescolastica ed il doposcuola.

Le informazioni sui servizi e le tariffe, che prevedono anche riduzioni in base alla situazione familiare ed al reddito ISEE, oltre alle modalità ed ai termini di pagamento, saranno pubblicate sul sito del Comune nell’apposita sezione “servizi scolastici”.

TRASPORTO ALUNNI

Il servizio di trasporto degli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) verrà gestito, come nel passato, predisponendo più giri effettuati con due scuolabus ed interesserà tutto il territorio comunale. Al termine delle iscrizioni e dopo aver valutato tutti gli aspetti organizzativi, prima dell’inizio delle scuole, saranno pubblicati i percorsi e gli orari ed eventuali altri dettagli che terranno conto degli orari di entrata e uscita dalle scuole.

SERVIZIO PRESCOLASTICO

Interessa gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) nel rispetto degli orari scolastici definitivi e potrà essere fruito dalle 7,15.

Le preiscrizioni effettuate entro il 30 giugno sono da ritenersi accettate; eventuali revoche dell’iscrizione dovranno essere comunicate tempestivamente.

SERVIZIO MENSA

Il servizio mensa della scuola dell’infanzia è compreso nell’orario scolastico e quello della scuola primaria viene effettuato nel giorno di rientro pomeridiano; per chi frequenta il doposcuola è obbligatorio.

DOPOSCUOLA

Interessa gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola: dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è fruibile per cinque giorni alla settimana o per meno giorni e la scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione; le preiscrizioni effettuate entro il 30 giugno sono da ritenersi accettate ed eventuali revoche dell’iscrizione dovranno essere comunicate tempestivamente. Il doposcuola inizierà al termine del rispettivo orario scolastico dei tre ordini di scuola e sarà obbligatorio fruire anche del servizio mensa.

Il doposcuola continuerà ad essere gestito dal “Bosco delle scoperte” di Fabiola Dutto, presso i locali della scuola primaria.