Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 giugno sulla strata provinciale 564, nel Comune di Mondovì.

Il sinistro, avvenuto in frazione Pogliola, in prossimità dell'incrocio con via Morozzenga, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Mondovì.

Non si segnalano persone ferite, solo lievi rallentamenti al traffico nelle due direzioni, per le necessarie operazioni di sgombero della carreggiata.