Un incendio, per dinamiche in fase di accertamento, ha interessato un'abitazione sita in frazione Calcinere, nel comune di Paesana.

L'allarme è scattato oggi pomeriggio, lunedì 7 luglio, poco dopo le 17. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, Savigliano e Barge per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Il rogo ha interessato il tetto in legno e il primo piano. Fortunatamente non risultano persone ferite.