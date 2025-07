Teamgym, SporTime Boves protagonista alle finali del campionato nazionale Silver e Gold a Lignano Sabbiadoro

Si sono disputate a Lignano Sabbiadoro, dal 2 al 6 luglio scorso, si le finali del campionato nazionale Silver e Gold di Teamgym della Federazione Ginnastica d'Italia, spettacolare disciplina acrobatica di squadra che prevede esecuzioni al Floor, Minitrampolino e Tumbling

Quattro i team dell'asd SporTime Boves presenti alla finale.

Per il settore Silver, i team allenati da Agnese Macario e Beatrice Enrici, sono state tra le squadre protagoniste della competizione. Quarto posto per il team LB junior femminile di Enrici Eleonora, Frati Anna, Ghibaudo Adele, Massimino Lara, Meinero Aurora, Ocleppo Ludovica e Ricci Noemi che ha presentato difficoltà maggiori rispetto alle prove precedenti ma ancora da consolidare per ottenere il giusto riconoscimento dalla giuria.

Nel programma LC, la squadra composta da Becchis Gabriele, Cavallera Arianna, Dotta Sebastiano, Gastaldi Lorenza, Gianotti Margherita e Ribero Alice, si è aggiudicata il titolo di CAMPIONI ITALIANI, a conferma dell'importante crescita tecnica e di un possibile cambio di categoria di alcuni atleti in vista del prossimo anno sportivo.

Nelle competizioni Gold, massimo livello, gara praticamente perfetta per il team senior femminile LD che si aggiudica il titolo di vice-campione nazionale in una gara combattutissima ad ogni attrezzo, con un altissimo livello tecnico delle 8 squadre presenti alla finale del Campionato italiano di TeamGym. La squadra composta da Ginevra Ambrosio, Stella Barale, Isabel Cavallera, Beatrice Enrici, Giorgia Fantini, Clara Macario, Michela Menardi e Matilde Varrone, dopo i due quarti posti ottenuti nelle prove precedenti, con grande determinazione è riuscita a raggiungere il secondo gradino del podio nella competizione più importante dell'anno.

Quarto posto anche per il livello Gold I, dove “I” sta per Internazionale, in quanto i programmi tecnici si rifanno a quelli di Losanna, con un livello tecnico, ovviamente, ancora più elevato. La squadra Senior Mix LI composta da Samuele Allinio, Lorenzo Cavallo, Agnese Macario, Federico Perottino e Giacomo Revello, seppur con qualche errore agli attrezzi, è riuscita ad ottenere dalla giuria punteggi elevati che hanno permesso di collocarsi appena fuori dal podio, confermandosi tra le squadre più forti d'Italia.

Grande soddisfazione per gli istruttori Flavio Bruno, Sara Dessi e Susanna Belloni per la parte coreografica, a coronamento di un anno sportivo ricco di soddisfazioni per le tante discipline sportive dell'associazione sportiva bovesana.