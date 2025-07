Istruzione: un diritto fondamentale ancora negato a milioni di bambini

Secondo l’UNESCO, attualmente oltre 258 milioni di bambini e adolescenti non frequentano la scuola, e circa 773 milioni di adulti nel mondo sono analfabeti, due terzi dei quali sono donne.

Questi numeri riflettono un divario educativo ancora profondo, che continua a limitare le possibilità di sviluppo personale e sociale di intere generazioni.

Le principali cause dell’abbandono scolastico

L’abbandono scolastico nei Paesi del Sud del Mondo è un fenomeno alimentato da una serie di fattori strutturali.

Tra le cause più comuni rientrano la carenza di trasporti pubblici, che rende spesso difficile raggiungere gli istituti per chi vive troppo lontano, la mancanza di infrastrutture adeguate o di insegnanti adeguatamente formati. Anche il contesto culturale può giocare un ruolo, in particolare laddove l’istruzione non è percepita come una priorità o dove persistono disuguaglianze di genere.

Tuttavia, sono due gli elementi che emergono come particolarmente rilevanti: la povertà estrema e il conseguente lavoro minorile. In molte aree del Sud del Mondo, infatti, le famiglie si trovano in condizioni economiche precarie, che non rendono possibile sostenere i costi legati alla frequenza scolastica e che spesso portano a compiere scelte difficili per far fronte ai bisogni quotidiani.

In queste situazioni, i bambini vengono mandati a lavorare perché il loro contributo economico viene percepito come indispensabile per il sostentamento dell’intero nucleo familiare.

In particolare, secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nel mondo sono oltre 160 milioni i minori coinvolti in forme di lavoro minorile. Di questi, circa 79 milioni sono impiegati in occupazioni pericolose, spesso in ambienti insalubri o fisicamente usuranti. Tra questi, uno dei contesti di rischio con una presenza più rilevante di minori è senza dubbio quello delle discariche.

Le discariche tra i contesti più gravosi per i minori

In numerose città dell’Africa occidentale e dell’Asia, molti bambini e adolescenti partecipano ad attività di raccolta e smistamento dei rifiuti, alla ricerca di materiali rivendibili come plastica, metallo o vetro.

Queste operazioni si svolgono a diretto contatto con sostanze inquinanti e in condizioni igienico-sanitarie del tutto inadeguate. Il lavoro è svolto senza protezioni individuali, con rischi concreti per l’incolumità fisica e la salute a lungo termine.

Tra gli ambienti più critici ci sono le discariche di rifiuti elettronici. Si tratta di luoghi in cui convergono tonnellate di apparecchiature dismesse — computer, frigoriferi, televisori, telefoni cellulari — spesso esportati nei Paesi del Sud Mondo sotto la falsa etichetta di materiale usato, finendo in siti privi di qualsiasi regolamentazione.

Il caso più emblematico è quello di Agbogbloshie, una vasta area situata nei pressi di Accra, in Ghana, nota come la più grande discarica di rifiuti elettronici al mondo.

In questo contesto, bambini e adolescenti lavorano quotidianamente a contatto con materiali contaminati. Il suolo risulta fortemente inquinato da metalli pesanti, con concentrazioni di piombo che raggiungono valori fino a 18.000 ppm, ben oltre il limite di sicurezza raccomandato (400 ppm). L’aria è satura di fumi chimici sprigionati dalla combustione dei cavi, i corsi d’acqua trasformati in veicoli di sostanze tossiche. Le condizioni igieniche e abitative sono estremamente precarie, e mancano servizi essenziali come bagni, assistenza sanitaria o accesso all’istruzione.

Recentemente, a fare luce su questa realtà è stato il reportage di Progetto Happiness in collaborazione con l’organizzazione internazionale indipendente ActionAid, che ha raccontato la vita quotidiana nella discarica, soffermandosi in particolare sulla condizione dei minori coinvolti.

A colpire, nel racconto dei più piccoli intervistati, è soprattutto la ricorrente manifestazione di un desiderio semplice ma potente, quello di smettere di lavorare per andare o tornare a scuola.

L’impegno di ActionAid per favorire l’accesso all’istruzione

Favorire l’accesso all’istruzione consente quindi anche di contrastare un fenomeno che viola i diritti fondamentali dei bambini come il lavoro minorile.

Andare a scuola permette infatti anche sviluppare autonomia e accedere a nuove opportunità.

Tra le realtà in prima linea per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico c’è proprio ActionAid che, grazie ai programmi di adozione a distanza mette in atto una serie di iniziative a sostegno dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono.

Il cambiamento parte innanzitutto dall’accesso all’istruzione: con l’adozione a distanza, ActionAid garantisce a migliaia di bambini la possibilità di andare a scuola, così da poter costruire un futuro diverso per se stessi e per la propria comunità.

Un altro tema caro ad ActionAid è quello dell’empowerment femminile. L’inclusione delle bambine passa attraverso la scuola, dove si riuniscono nei Girls’ Club, gruppi studenteschi in cui imparano a conoscere e difendere i propri diritti e dove discutono insieme dei rischi legati all’abbandono scolastico, ai matrimoni forzati e alle gravidanze precoci.

ActionAid si impegna anche in attività di sensibilizzazione rivolte a genitori, leader religiosi e rappresentanti della comunità. L’obiettivo è far comprendere l’importanza dell’istruzione e i danni a lungo termine causati dalla mancata frequenza scolastica.

Ogni bambino che può tornare a scuola non ha solo la possibilità di veder cambiare il proprio futuro, ma di contribuire a costruire una società più giusta e inclusiva, con maggiori opportunità per tutti.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.