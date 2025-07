Rally di Roma Capitale 2025: l’equipaggio 94 corre con il lutto al braccio in memoria di Gil Calleri

Un'emozione profonda ha attraversato il Rally di Roma Capitale 2025, in scena dal 4 al 6 luglio tra le affascinanti strade della Capitale e i suggestivi paesaggi di Fiuggi e Frosinone. A lasciare il segno è stato l’equipaggio n. 94 composto da Sonia e Giuseppe Piumatti, noti imprenditori di Bra (CN) e titolari della Bra Servizi, che ha scelto di correre con il lutto al braccio per onorare la memoria di Gil Calleri, amico fraterno e figura storica del mondo dei rally.

Un omaggio carico di significato

La notizia della scomparsa improvvisa di Gil Calleri, avvenuta lo scorso weekend, ha colpito duramente l’intero ambiente rallistico. Calleri non era solo un amico personale della famiglia Piumatti, ma anche l’anima e il promotore del Rally Regione Piemonte, oltre che un grande professionista riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo contributo al motorsport.

“Abbiamo deciso di partecipare comunque a questa importante gara europea per onorare Gil, che tanto ha dato a questo sport e al nostro territorio. Correremo per lui, con il cuore pesante ma determinati a ricordarlo nel modo che più avrebbe amato: a bordo della nostra auto da rally,” ha commentato il Cavalier Giuseppe Piumatti, visibilmente commosso.

Il Rally di Roma Capitale: un palcoscenico internazionale

Il Rally di Roma Capitale è una manifestazione rallistica di grande rilievo, nata negli anni ’80 come Rally di Fiuggi, poi diventata “di Roma” e inserita ufficialmente nel calendario ERC dal 2017. Si svolge su strade asfaltate tra i panorami della Regione Lazio, offrendo un mix unico di tecnica, velocità e scenari mozzafiato.

La gara si articola su tre giorni con un percorso totale di oltre 900 km, che parte dal cuore di Roma e attraversa località come Vico nel Lazio, Collepardo, Torre di Cicerone, Santopadre, Guarcino, Canterano, Subiaco, Jenne e Fiuggi, quest’ultima sede anche del podio finale.

Nel corso degli anni, il rally ha ospitato campioni del calibro di Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Alexey Lukyanuk e Bryan Bouffier, confermando il prestigio sportivo e tecnico dell’evento, riservato a vetture di categoria R5 e Rally2.

L’equipaggio n. 94 ha attirato l’attenzione non solo per la sua livrea distintiva e i colori di Bra Servizi, ma soprattutto per il gesto simbolico di grande umanità e rispetto, ricevendo il sostegno e l’applauso di tutto il paddock.

Un ricordo che corre veloce

L’auto dei Piumatti, personalizzata con grafica tricolore e dettagli rosa-nero, è stata protagonista tanto nelle prove speciali quanto nei momenti di commemorazione. La partecipazione dell’equipaggio braidese è diventata così un messaggio potente: lo sport può e deve essere anche memoria, rispetto e legame umano.

Il Rally di Roma Capitale 2025 prosegue tra adrenalina e passione, ma quest’anno – grazie all’equipaggio 94 – ha avuto anche un battito in più, quello del cuore.