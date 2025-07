A Cuneo la solenne processione della Madonna del Carmine e l’Infiorata 2025

Sabato 12 luglio si terrà a Cuneo la Solenne Processione della Madonna del Carmine.

La devozione alla Madonna del Carmelo a Cuneo è attestata nella Confraternita di San Sebastiano a partire dal 1606, anno in cui viene fondata la compagnia: non è casuale che nei documenti si ritrovi, nel medesimo periodo, la commissione di un nuovo gonfalone processionale dedicato alla Madonna. Dal XVII secolo a Cuneo è particolarmente sentita la venerazione verso la Madonna del Carmine, che si celebra con una Processione Solenne a luglio di ogni anno. Dal 2015, anno in cui è nata la manifestazione “Cuneo Illuminata”, la Solenne Processione della Madonna del Carmine è stata accompagnata da grandi arcate di luci per segnare il passaggio della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Sebastiano tramite Via Roma fino a Piazza Galimberti.

Quest’anno ad “illuminare” il momento di fede saranno 16 tesate con globi illuminati da sola luce bianca posizionate grazie al finanziamento del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine.

Il momento di fede sarà preceduto dall’Infiorata, appuntamento che dal 2022 anticipa la Processione.

A partire dalla mattinata di sabato in contrada Mondovì e in via Roma verranno creati mosaici di petali di fiori per rendere omaggio al passaggio della statua della Madonna del Carmine durante la Processione serale.

A realizzare le composizioni floreali saranno dei volontari, ma l’invito a collaborare è aperto a tutti i cittadini (attività gratuita, adesioni facoltative su www.eventbrite.it/e/biglietti-aspettando-linfiorata). Le operazioni saranno coordinate dai membri del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine insieme a quelli della Confraternita di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri di Sassello, con l'aiuto dei Volontari per l'Arte. Per informazioni: www.museodiocesanocuneo.it, museocuneo@operecuneofossano.it.

Il tema scelto per l’edizione 2025 dell’Infiorata è la Pace. In occasione del Giubileo 2025 Papa Francesco aveva invitato tutti a “ripensare alle relazioni che ci legano come esseri umani e comunità politiche, per superare la logica dello scontro, abbracciare la logica dell’incontro e costruire un futuro di pace”. Il Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine ha fatto proprio l’appello del defunto Pontefice e da quest'anno sarà parte attiva del tavolo “Cuneo per la pace”, istituito dal Comune di Cuneo nel 2024 con l’obiettivo di far collaborare i diversi attori del territorio che lavorano a beneficio della pace.

La Solenne Processione della Madonna del Carmine prenderà il via alle 20.30 dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano in contrada Mondovì. E’ prevista la partecipazione di oltre 40 Confraternite italiane e straniere. Al passaggio della Madonna del Carmine dai balconi e dalle finestre, addobbati con i drappi rossi, saranno lanciati petali di rosa sul corteo che poi, come da tradizione, proseguirà lungo via Roma.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine, con il patrocinio del Comune di Cuneo, il contributo di: Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Conitours, Associazione We Cuneo e grazie al sostegno degli sponsor tecnici Acqua S. Bernardo e Grandabus.