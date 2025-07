A Torino si presenta la 71ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Sarà presentato lunedì 14 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte a Torino, il ricco programma della 71° edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

A presentarlo, saranno Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia e Marco Zunino, consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni moderati dal giornalista e corrispondente delle reti Mediaset Beppe Gandolfo.

Anche quest’anno, come ormai tradizione, si ripete il binomio tra il gusto e la musica. Ad accompagnare la presentazione della Fiera, infatti, saranno le note dell’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco.

Durante la presentazione, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Peste Suina, Paolo Bongioanni, saranno illustrati tutti gli appuntamenti della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia che si terrà dal 16 al 24 Agosto.

"Siamo onorati - commenta il Sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito - di avere nuovamente la possibilità di essere ospitati nel Grattacielo Piemonte per la presentazione di questo evento, diventato negli anni una vetrina sempre più importante per il territorio di Cortemilia e per tutta l’Alta Langa".

"Un’edizione ricca di incontri importanti - spiega il consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni Marco Zunino – anche quest’anno vogliamo offrire ai turisti un’ampia scelta di appuntamenti, da quelli culturali, enogastronomici, musicali a quelli tematici sulla Nocciola. L’edizione 2025 conferma la volontà di creare reti e sinergie a livello Nazionale; infatti, oltre alla regione Valle d’Aosta e alla Regione Liguria, quest’anno si aggiungerà il Veneto, con il comune di Morgano, che sarà presente sabato 16 e domenica 17 agosto con il suo prodotto d’eccellenza, l’asparago di Badoere IGP".