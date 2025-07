Appuntamenti ad Aisone e nelle Grotte: suoni dalla preistoria e la storia di “Ötzi”

Mercoledì 9 luglio alle ore 21 presso la Confraternita di Santa Croce ad Aisone si parlerà di "Ötzi: la mummia dei ghiacci" . Una serata a cura di Umberto Tecchiati, professore di Preistoria e di Ecologia preistorica all’Università degli Studi di Milano e responsabile delle ricerche archeologiche nella Riserva delle Grotte di Aisone avviate nel 2022 e che stanno portando nuove conoscenze relative il più antico insediamento umano delle Alpi sudoccidentali.

Le Grotte di Aisone erano già occupate almeno dal Neolitico con dinamiche occupazionali che si riscontrano anche in siti delle Alpi orientali dell’epoca successiva (Età del Rame) in cui visse “Ötzi”, uomo ritrovato mummificato da alpinisti nel 1991. Ma chi era l’Uomo venuto dal ghiaccio? Perché è stato ucciso? Come viveva? Come si vestiva? Cosa mangiava? Cosa ci faceva a più di tremila metri di quota? Quali informazioni può fornirci sul suo tempo e sulle comunità dell’età del Rame alpina? Perché è così importante?

Queste sono solo alcune delle domande cui cercherà di dare risposta nella sua conferenza il prof. Tecchiati che rientra nel programma di attività di animazione e di comunicazione del progetto di ricerca archeologica “Viaggio nel tempo profondo attraverso le Marittime”. Titolo anche del “reading sonorizzato” che venerdì 11 luglio si terrà nella suggestiva cornice della Conca delle Guje di Aisone.

Bosco, montagna, foglie, vento, orme, passato, presente, futuro. Un viaggio autentico e profondo che si snoda attraverso le Alpi Marittime, un’esperienza capace di condurre l’ascoltatore lungo i sentieri del tempo e dello spazio in una dimensione lenta, rigenerante, poetica, altra: la dimensione millenaria della natura.

La performance, di e con Umberto Poli (suoni) e Simonetta Valenti (letture), è formata da tre tappe principali legate, come se ad avvolgerle fosse un filo sottile e invisibile, da una delicata trama di suggestioni letterarie, suoni ancestrali, silenzio e contemplazione. Per ri-scoprire un luogo in cui, ancor oggi, clima e paesaggio regnano sovrani.

La località del concerto potrà essere raggiunta con un accompagnamento (gratuito) a cura di archeologi che partirà alle ore 17 dalla Taverna delle Grotte (temporaneamente chiusa). In alternativa il pubblico potrà arrivare con la facile e breve passeggiata dalla località Gravere di Aisone. La performance inizierà alle ore 18.

L'iniziativa è totalmente gratuita. Consigliato un espanso o una coperta per sedersi a terra ed ascoltare comodamente nella natura suoni e parole dei due artisti.

Proseguono anche gli incontri di “Archeologia pubblica” che si propone di condividere i contenuti e le attività scientifiche con i cittadini attraverso Cantieri aperti alle Grotte di Aisone. Appuntamenti: 8 luglio: 10-12.30 e 10 luglio: 10-12.30), chiunque sia interessato, percorrendo il Sentiero delle Grotte di Aisone, potrà interloquire con gli archeologi ed essere informato sulle attività in corso.

Il progetto "Viaggio nel tempo profondo attraverso le Alpi Marittime" unisce lo studio del passato e l’azione nel presente, con particolare riferimento alle dinamiche uomo-ambiente nella storia e alle sfide poste al mondo oggi nella crisi climatica. Attraverso il progresso delle conoscenze in campo archeologico e paleoambientale nella Valle Stura di Demonte il progetto si propone inoltre di coinvolgere la popolazione locale e in generale i cittadini in un nuovo modo di percepire la relazione con l’ambiente e con i problemi legati alla sua protezione.

"Viaggio nel tempo profondo attraverso le Alpi Marittime": un progetto scientifico e culturale delle Aree Protette Alpi Marittime con l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni culturali e ambientali - il Politecnico di Torino - DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) e DAD (Dipartimento di Architettura e Design) -, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, l'Unione montana Valle Stura, i Comuni di Aisone, Valdieri e Roaschia, il Museo civico San Francesco di Cuneo e il contributo di Fondazione CRC .