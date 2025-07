Bene Vagienna. Inaugurata la mostra di incisioni di Maurizio Sicchiero

Si è inaugurata ieri, domenica 6 luglio, davanti ad un folto pubblico la Mostra di una sessantina di incisioni del maestro Maurizio Sicchiero, dedicata a paesi più o meno noti d’Italia.

Le incisioni sono corredate da una sere di informazioni sulle località rappresentate che lo spettatore può liberamente consultare.

Marizio Sicchiero è nato a Rovigo ma è chierese di adozione ed è noto soprattutto come incisore; si dedica anche alla grafica sia in bianco e nero che a colori. Diplomato al Liceo Artistico di Torino si è specializzato in tecniche incisorie presso il “Laboratorio di Gianni Demo”. Il suo laboratorio è in Via Tana 13 a Chieri dove stampa in proprio le acqueforti da lui realizzate. Collabora con l’Unitre di Chieri dove tiene il Laboratorio di pittura, disegno e incisione.

Il Presidente dell’Associazione Amici di Bene, Michelangelo Fessia ha presentato l’attività di Casa Ravera e messo in evidenza il legame tra la città di Bene Vagienna e la Città di Chieri, rappresentata dal Sindaco, Alessandro Sicchiero (figlio del maestro) e dalla Direttrice del Museo del Tessile e critico d’arte Melanie Zefferino.

Sempre a Bene Vagienna ma a Palazzo Lucerna di Rorà la rassegna “Tre artisti a Palazzo “ che presenta Fotografie di Aldo Galliano , gli acquerelli di Teresita Terreno e le suggestive sculture e disegni di Sergio Unia.

Le mostre saranno aperte fino al 31 agosto tutte con ingresso libero.

Casa Ravera nei giorni festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - Palazzo Lucerna di Rorà il sabato dalle 15 alle 18 e nei giorni festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00