Coldiretti Cuneo: a Savigliano il buon cibo locale protagonista delle “Cene a Km0”

Le eccellenze agroalimentari del territorio tornano protagoniste a Savigliano sabato 12 luglio, in occasione delle “Cene a Km0” promosse nell’ambito della Piccola Fiera d’Estate.

Numerosi locali saviglianesi aderiranno all’iniziativa, proponendo menù speciali realizzati con materie prime locali. Le aziende agricole della Coldiretti di Savigliano e dintorni metteranno a disposizione una vasta gamma di produzioni rigorosamente a Km zero, tra cui carne, lumache, frutta e verdura, uova, latte, formaggi, yogurt, miele, farine macinate a pietra e biscotti.

“Questi prodotti sono rappresentativi dell’anima dell’agricoltura saviglianese – commenta Enrico Vassallo, Presidente Coldiretti di Zona Savigliano – e raccontano il valore della biodiversità e del lavoro quotidiano dei nostri agricoltori, veri custodi del territorio e garanti del vero Made in Italy agroalimentare.”

“Questa collaborazione con la Piccola Fiera d’Estate ci permette di promuovere la qualità e la tracciabilità del cibo locale – aggiunge Matteo Bono, Segretario Coldiretti di Zona Savigliano – con l’obiettivo di contrastare ogni tentativo di omologazione o falsificazione delle distintività territoriali.”

Durante l’evento continuerà anche la raccolta firme della campagna #NoFakeInItaly, con cui Coldiretti chiede una legge europea che renda obbligatoria l’indicazione del Paese d’origine in etichetta su tutti i prodotti alimentari. Un’iniziativa fondamentale per garantire trasparenza ai consumatori e difendere il vero agroalimentare italiano dall’import sleale di prodotti stranieri spacciati per italiani.