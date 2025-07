Due spettacoli per l’Agriteatro di Ceva

Dopo i due giorni dedicati alla musica con l’Agrifest, l’Agriteatro di Ceva torna a ospitare gli spettacoli teatrali “sotto le stelle”, che rappresentano ormai una tradizione tanto amata quanto attesa per l’estate cebana.

Il primo spettacolo, che si terrà il 10 luglio, è “Atto Magico”, di Walter Maffei.

Maffei è attore, illusionista, presentatore e regista. In “Atto Magico”, come si evince già dal titolo, è proprio la magia la protagonista indiscussa. La filosofia, l’arte e la letteratura, tutte unite dal mistero affascinante dell’incantesimo, portano il pubblico in un viaggio nella storia dell’umanità, da Magritte a Caravaggio, da Shakespeare ad Alda Merini, passando per la psicologia, l’antropologia e la scienza.

Il 15 luglio nello spazio dell’Agriteatro andrà invece in scena “Il sugo della storia. Facciamo scarpetta nei Promessi Sposi”, di e con Sara Dho e con le musiche di Roberto Dibitonto.

Lo spettacolo, sotto forma di reading accompagnato da pianoforte ed elettronica, avvicina gli astanti al primo grande romanzo italiano: I Promessi Sposi. Questo avvicendarsi di musica e parole trasforma così un libro tradizionalmente considerato difficile in una storia avvincente.

Tra colpi di scena e personaggi iconici, Lucia Mondello, Renzo Tramaglino e i protagonisti del loro mondo intrecceranno i fili della trama che, declinandola ai giorni nostri, sembra uscita da una sceneggiatura di Hollywood. Tra pasticci, errori e, ovviamente, una grande storia d’amore da portare a compimento, “Il sugo della storia. Facciamo scarpetta nei Promessi Sposi” porta sul palco l’intrattenimento assicurato.

Sara Dho, attrice e regista, insegna recitazione e dizione presso MAM Musical Academy.

Roberto Dibitonto, musicista, diplomato in sassofono jazz nel 2017 presso i Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, è un sassofonista, compositore e polistrumentista.

“Siamo molto felici di proporre nuovamente un piccolo cartellone di spettacoli estivi”. Dichiara il consigliere con delega al Teatro, Manuel Alciati. “Walter Maffei, Sara Dho e Roberto Dibitonto sono tre grandi nomi delle arti performative. Spaziare dal mondo della magia alla grande storia della letteratura italiana, il tutto accompagnati dal talento di questi tre artisti straordinari, è per noi un grande risultato. L’Agriteatro torna così protagonista delle serate estive di Ceva e dei cebani”

“Gli spettacoli teatrali all’aperto sono sempre molto apprezzati. Quest’anno abbiamo voluto ampliare la declinazione dello spazio dell’Agriteatro sfruttandolo anche per i concerti, come dimostrato dall’Agrifest, e speriamo che in futuro possa accogliere ogni tipo di forma d’arte, ma il teatro resta comunque centrale” prosegue l’assessore alle Manifestazioni, Luca Prato. “Ribadisco quanto già asserito dal consigliere Alciati, l’Agriteatro è pronto per ospitare tre grandi nomi, come amministratore e ancora prima come cebano sono orgoglioso di poter dire che nella nostra città arriveranno performance di questo calibro, che ancora una volta dimostrano l’impegno profuso per la realizzazione degli eventi e delle manifestazioni estive.”

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30

I biglietti potranno essere acquistati la sera dell'evento presso il botteghino Agriteatro o in prevendita su www.vivaticket.it digitando Agriteatro nella stringa di ricerca. Abbonamento a 2 spettacoli 20 euro, ingresso singolo spettacolo 15 euro.