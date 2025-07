“Fantasie di Tonda”: a Costigliole Saluzzo il primo concorso amatoriale dedicato ai dolci all’albicocca

Si chiama “Fantasie di Tonda” il primo concorso amatoriale di dolci a base di albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo, frutto simbolo del territorio cuneese. L’iniziativa è aperta a tutti – residenti e non – e si svolgerà domenica 13 luglio all’interno del Salone d’Onore del Palazzo Comunale, in occasione della “Fera d’la Tonda”.

L’evento è stato ideato da Flavio Lovera, direttore dell’Albifrutta, organizzazione di produttori con 100 soci in provincia di Cuneo.

“Volevo fare un qualcosa di nuovo con l’albicocca Tonda – spiega con entusiasmo Lovera – e siccome ha queste caratteristiche di trasformazione molto evidenti, perché comunque è tra le più ricche di contenuto zuccherino, quindi è quella che va meglio per fare tutti i tipi di dolci, ho pensato di fare questo concorso che resta il primo concorso esclusivamente amatoriale. Le pasticcerie non possono partecipare”.

Il concorso prevede la partecipazione di un massimo di 20 concorrenti. Ogni partecipante potrà presentare un solo dolce da forno, senza creme fresche, panna o simili, realizzato con l’albicocca Tonda. La forma è libera, ma la dimensione dovrà essere adatta a dieci persone.

Qualora mancassero le albicocche, sarà la Cooperativa Albifrutta a fornirle gratuitamente a chi realizza il dolce (tel: 338-3604921)

Tutti i dolci dovranno essere accompagnati da una scheda con gli ingredienti e da un nome di fantasia, e dovranno essere consegnati la mattina di domenica 13 luglio tra le ore 9 e le 10 nel Salone d’Onore municipale di Palazzo Giriodi.

Le torte saranno esposte già in mattinata, durante il convegno “Il cambiamento climatico e le nuove sfide per i produttori di albicocche”, previsto alle 11.

“Al pomeriggio alle 15,30 - spiega Lovera - una giuria formata da esperti d’eccellenza assaggerà e valuterà le torte. Sarà assegnato un premio di partecipazione a tutti coloro che presenteranno il loro prodotto da forno fatto con l’albicocca Tonda di Costigliole”

La giuria valuterà le creazioni secondo i criteri di: originalità, estetica, gusto di albicocca e cottura. Il giudizio sarà insindacabile, e saranno premiati i primi tre classificati. La partecipazione è completamente gratuita, sia per chi si candida al concorso, sia per chi parteciperà come spettatore.

Per iscriversi c’è tempo fino a giovedì 10 luglio: si può compilare un modulo cartaceo disponibile presso il punto vendita Albifrutta di via Piasco 22/A a Costigliole Saluzzo, oppure inviare una mail a: info@albifrutta.it, indicando: nome e cognome del partecipante, numero di telefono, indirizzo email, nome del dolce e l’elenco degli ingredienti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338-3604921.

E non è finita qui: “Oltre alle torte, quest’anno ci sarà un’ulteriore sorpresa che verrà svelata solo domenica 13 luglio, giorno della Fera d’la Tonda”, promette Lovera, lasciando il pubblico con la curiosità per una giornata tutta da gustare.