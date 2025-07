"La musica è viva. Un viaggio nella musica popolare italiana con le Madamè": sabato 12 luglio appuntamento a Sommariva Perno

Sommariva Perno - Sabato 12 luglio alle ore 21.00, in piazza Montfrin (centro storico): per "Estate in piazza 2025" è in programma il concerto LA MUSICA E' VIVA. Un viaggio nella musica popolare italiana con le MADAME'. L’evento fa parte della rassegna "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025", organizzata dal Centro culturale con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione con il Comune e altre Associazione del paese. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: info@centroculturalesanbernardino.it oppure 339 8178347 (Andrea).

Le MADAMÈ sono un gruppo musicale composto da 4 donne che cantano a 4 voci accompagnandosi con fisarmonica, chitarra e percussioni. Il loro concerto propone allo spettatore un vero e proprio viaggio nella musica popolare italiana, per immergersi nelle proprie origini con autentica attualità, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono con la musica, il racconto, la dolcezza e l’energia. Il repertorio è tratto dalla cultura della musica popolare: mediante la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati, le Madamè riportano alla luce canzoni tradizionali di fine 800 - inizio 900, canti di lavoro, di femmine, di briganti, d'amore, di speranza, di resistenza e di partecipazione. Nel viaggio s’incontrano brani emozionanti, lenti e introspettivi ma anche brani che scatenano l'energia dei ritmi di balli e danze popolari.

Le ragazze, provenienti dalle Langhe e dalle Vallate Cuneesi, hanno alle spalle un ricco percorso di

studi in ambito musicale e conservatoriale. In modo spontaneo si sono avvicinate alla musica popolare e da subito l’hanno amata. Quello che si propongono di fare le Madamè è ricordare, riportare alla luce le radici che ci accomunano come popolo e come popoli.