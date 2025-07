“Mille luci nel piatto”, un’esperienza che intreccia gastronomia, cultura e solidarietà

Giovedì sera Cuneo vivrà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cuneese: la Cena “Mille luci nel piatto”, un’esperienza unica che intreccia gastronomia, cultura e solidarietà nel cuore della città. Organizzata con l’obiettivo di valorizzare la tradizione culinaria alpina e promuovere il patrimonio culturale del territorio, la serata si svolgerà giovedì 10 luglio 2025 alle ore 20:00 in via Roma a Cuneo.

Anche per l’edizione 2025, l’iniziativa assume una forte valenza solidale: il ricavato sarà destinato al recupero e alla valorizzazione di un bene artistico del territorio, in collaborazione con la Delegazione di Cuneo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Un’esperienza culturale immersiva

In occasione della cena “Mille luci nel piatto” Confindustria Cuneo porta in via Roma una performance culturale collettiva, simbolo della vivacità delle più di 50 associazioni culturali rappresentate dall’Associazione. Ritmate dalla musica dal vivo, si alterneranno brevi letture degli incipit di alcuni dei libri che hanno fatto la storia della letteratura e del pensiero. Un’esperienza che coinvolgerà in prima persona gli ospiti della cena, coordinati da Pierluigi Vaccaneo – presidente della Sezione Cultura di Confindustria Cuneo e direttore della Fondazione Cesare Pavese.

L’iniziativa – organizzata da Confindustria Cuneo come parte delle iniziative del programma “Io investo in cultura”, d’intesa con il Comune di Cuneo – è indirizzata a evidenziare la capacità della cultura di “fare luce” sulle sfide della contemporaneità e si inserisce nel percorso di avvicinamento che porterà all’inaugurazione della nuova biblioteca della città, futuro motore di animazione e innovazione culturale per tutto il territorio.

Per informazioni e prenotazioni: Conitours – Tel. 0171.698749 – info@cuneoalps.it

“Mille luci nel piatto” è più di una cena: è un invito a prendersi cura del nostro patrimonio, a nutrirsi di bellezza e a riscoprire il valore della condivisione.

L’iniziativa è organizzata da Conitours-Consorzio degli Operatori Turistici della Provincia di Cuneo e WeCuneo, in collaborazione con Confindustria Cuneo, Confcommercio Cuneo, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, CNA Cuneo, Confagricoltura Cuneo, Associazione Autonoma Panificatori Provincia di Cuneo, con la partecipazione di tanti chef cuneesi, altrettanti fornitori locali, dell’Associazione Cuochi della Provincia Granda, Lady Chef e dell’Ais Piemonte.

Menù a cura degli chef Diego Franco Carlevero e Stefano Franco Carlevero - Ristorante I 5 Sensi, Cuneo.

Chef e ristoranti collaboratori: Miah Shipon – Ristorante Grill del Lovera, Cuneo Alessandro Garino – La Pace Locanda del Castelmagno, Pradleves Alessandra Ingenetti – Locanda del Mulino, Valcasotto Cinzia Chiambretto – Balma Meris Locanda Alpina, S.Anna di Valdieri Domenico Pavan, Andrea Serale, Ion Stratulat, Ponzo Santino – Associazione Cuochi Provincia Granda

Con la collaborazione di: AIS Piemonte, Associazione Cuochi Provincia Granda, CaAè Fantino, Mec, La Meiro – Castelmagno, Acqua San Bernardo, Associazione autonoma Panificatori Provincia di Cuneo, Panificio Antica Madia di Gaiola, Società Agricola San Biagio di Delia Revelli, Enoteca Regionale del Roero, Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, I Bateur.