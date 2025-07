Mondovì si prepara a “Ferrone in Festa” 2025: quattro giorni di musica, giochi e tradizione a Borgo Ferrone

La Proloco Cui Dur Ferun di Mondovì Borgo Ferrone organizza l’edizione 2025 di Ferrone in Festa, che si terrà da venerdì 25 a lunedì 28 luglio presso la tensostruttura montata in Largo Piergiorgio Frassati, di fronte alla chiesa parrocchiale. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso per il rione e la città, si propone come occasione di aggregazione e divertimento per tutte le fasce d’età.

Il programma si apre venerdì 25 alle 19:30 con “Hamburger e panini”, seguito alle 21:30 dallo spettacolo “Resti tra noi” di Filippo Bessone, un mix di storie musicate e risate leggere. Sabato 26 sarà dedicato ai giochi con la terza edizione di “Ferrone Games”, che propone giochi di ruolo su prenotazione, tavoli per giochi da tavolo e “subbuteo”, accompagnati da un pranzo gratuito a base di pasta e una serata musicale con la band “Vuoto Totale” e un cocktail party con DJ.

Domenica 27 luglio, dalle 12, aperitivo sotto il tendone e pomeriggio di intrattenimenti per bambini, ragazzi e famiglie con laboratori di ceramica, attività sportive con le associazioni locali, baby dance, pet therapy e una City Escape Room su prenotazione. La giornata si chiude con “La polenta di Bruno” e una grande serata di liscio con l’Orchestra Simpatia.

Lunedì 28 luglio, ultimo giorno della festa, si parte alle 19:30 con la “Raviolata alla nostra maniera” e, a seguire, la serata a tema “Sixties Graffiti” con l’estrazione della lotteria il cui ricavato sarà destinato a finanziare un progetto della scuola primaria di Mondovì Borgo Ferrone.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero, con alcune iniziative a pagamento per sostenere la comunità locale. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno in spazi coperti ad eccezione di alcune date.

“Ferrone in Festa” conferma così la sua vocazione di festa popolare e culturale, capace di unire tradizione, musica e divertimento in un’atmosfera conviviale e accogliente.