Officina Santachiara Estate 2025 di Cuneo, il programma della settimana

Programma della terza settimana della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nel cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo. Biglietti acquistabili in loco.

Mercoledì 9 luglio ore 21:00

DUEA (Musica)

Musica per due violini e due sorelle è il progetto DUEA di Chiara e Sara Cesano, cresciute in Valle Varaita, che uniscono le radici musicali della loro terra con influenze folk internazionali e un tocco di elettronica. Il loro nuovo disco Cucunà (settembre 2024) evoca non solo cura e intimità familiare, ma anche forza e sorellanza. I brani originali esplorano paesaggi sonori che richiamano la natura e le tradizioni, intrecciando armonie che celebrano la connessione profonda con la montagna e le radici culturali locali.

Biglietto 6€ con consumazione.

Giovedì 10 luglio ore 17:30

BURATTINI ALL’IMPROVVISO di Massimiliano Venturi

In Burattini all’Improvviso, gli eroi del teatrino diventano protagonisti di una serie di farse che, pur affondando le radici nella tradizione, vengono riportate a nuova vita con uno sguardo contemporaneo. Massimiliano Venturi recupera il patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, intrecciando sapientemente riferimenti alla letteratura colta e ai repertori popolari. Lo spettacolo si sviluppa come una sequenza sempre diversa di sketch e situazioni, rivisitati e attualizzati, capaci di sorprendere ogni volta con nuove invenzioni. Il pubblico viene così immerso in un’atmosfera sospesa tra passato e presente, dove la tradizione si rinnova all’impronta, con leggerezza e umorismo.

Biglietto 5€, ridotto 4€.

Venerdì 11 luglio ore 21

CAMMINARE, PELLEGRINARE

Filippo Arcelloni ha realizzato, la conferenza spettacolo “Camminare, Pellegrinare”. Un progetto artistico che mescola l’agilità della conferenza, con il rigore della scrittura teatrale, permettendo all’attore di dialogare con il pubblico presente ma anche di offrire spunti e riflessioni teatrali. La conferenza racconta la “genesi” del camminatore che lentamente, passo dopo passo, diventa un “pellegrino”, con ironia e dolcezza e momenti di riflessione il pubblico viene portato a comprendere cosa accade durante un cammino e perché una esperienza faticosa come camminare per 20-25 chilometri ogni giorno per più giorni diventa una dei momenti più belli della propria vita. Biglietto 5€, ridotto 4€.