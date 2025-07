Prosegue il viaggio incantato di Burattinarte Summertime 2025.

L’11, 12 e 13 luglio appuntamento ad Alba al quartiere Tetti Blu, e in Alta Langa, a Lequio Berria e Murazzano, per vivere insieme la meraviglia del teatro di figura con tre spettacoli di burattini a guanto della tradizione, capaci di far ridere, sognare, pensare.

Ogni serata è a ingresso libero, e in caso di pioggia gli spettacoli si spostano al coperto.

Venerdì 11 luglio – Alba, Tetti Blu Viale Masera

In caso di pioggia: salone centro anziani – Tetti Blù

ore 21:30

"Burattini all'improvviso"

Massimiliano Venturi

Una girandola di farse, sorprese e invenzioni improvvisate!In Burattini all’improvviso, gli eroi del teatrino tradizionale tornano protagonisti in una serie di sketch comici e irriverenti, costruiti sul momento e sempre diversi. Massimiliano Venturi dà nuova vita al teatro dei burattini, mescolando repertori popolari, riferimenti colti e una sapiente dose di humor contemporaneo. Lo spettacolo si trasforma ogni sera in qualcosa di unico: un flusso di situazioni comiche, improvvisazioni e battibecchi burattineschi che coinvolgono grandi e piccoli in un’atmosfera sospesa tra memoria e attualità. Una vera e propria celebr-azione del teatro popolare, che diverte e stupisce… ogni volta in modo diverso.

Sabato 12 luglio – Lequio Berria Piazza Guglielmo Marconi

In caso di pioggia: Chiesa di San Rocco

ore 21:30

"Gianduja e la farina magica" Marionette Grilli

Gianduja, giovane contadino delle valli tra Asti e Torino, riceve dalla moglieGiacometta un compito semplice: attraversare il bosco e consegnare un sacchetto di farina magica donato dal mago Archolans. Ma lungo il cammino si mette di mezzo Belzebù… e da quel momento iniziano i guai!Gianduja e la farina magica è un’esilarante avventura tratta dal canovaccio tradizionale del teatro di burattini piemontese: Marco Grilli, che proviene da una storica famiglia di marionettisti, dà il meglio di sé partendo dalla tradizione per poi rinnovarla con intelligenza e ironia, lasciando da parte gli elementi più ripetitivi e scegliendo uno stile più attuale, divertente e vicino al pubblico di oggi.Un appuntamento che unisce spettacolo e scoperta, perfetto per bambini, famiglie e curiosi di tutte le età.

Domenica 13 luglio – Murazzano Piazza Umberto I

In caso di pioggia: salone polivalente – piazza Mons. Dadone

ore 18:00

Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati

I burattini di Mattia

Un cavaliere prepotente, una giovane ereditiera, un servitore furbo… e tante sonore bastonate!Il terribile Cavalier Sbregafegati è deciso a sposare la figlia di Donna Eleonora, che ha appena ereditato una ricca fortuna. Ma di fronte al rifiuto della ragazza, il nobile arrogante passa dalle lusinghe alle minacce, scatenando il caos. A salvare la situazione sarà Fagiolino, celebre maschera bolognese, con la sua arguzia, il suo coraggio e l’inseparabile bastone.Lo spettacolo, tratto dalla tradizione burattinesca emiliana, è una commedia ricca di ritmo, comicità e satira sociale. Maschere vivaci, battute fulminanti e colpi di scena si susseguono in un intreccio classico ma sempre attuale, che diverte grandi e piccoli con la forza del teatro popolare. Messo in scena da un giovane ma già affermato Mattia Zecchi, capace di distinguersi sulla scena nazionale per il suo talento e la freschezza del suo stile.