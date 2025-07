"Raccontati la mia storia": l'Auser Cuneo e vallate propone lo spettacolo della compagnia MascaTeatrale

L’Auser Cuneo e vallate, in collaborazione con i Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, la Casa del Quartiere Donatello e MenteInPace-Forum per il ben-essere psichico e con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato, propone uno spettacolo teatrale su un tema molto attuale: le patologie neurodegenerative, come la demenza e l’Alzheimer, che riguardano prevalentemente la popolazione anziana.

La rappresentazione avverrà sabato 12 luglio alle ore 21 presso il Parco “La Pinetina”, Via Bongioanni angolo via M. Riberi a Cuneo (ingresso libero).

Lo spettacolo tratta con giusta leggerezza, garbo, a tratti anche delicata ironia, quelle patologie, purtroppo diffuse tra gli anziani, che ne sconvolge la vita quotidiana, e che per questo ci interroga su come relazionarci con le persone, magari nostri parenti e/o amici, che ne rimangono colpite?

Citiamo un brano dal monologo di Agata, l’attrice protagonista, pensando che possa rappresentare bene il taglio sofferto con cui lo spettacolo riesce a comunicare le emozioni che provano, non solo chi è affetto dalla malattia, ma anche i familiari o comunque coloro che assistono chi è malato.

“Verrà il giorno in cui sarò persa nella mia memoria più profonda, non ti riconoscerò più. Tu, che mi conosci, cerca di vedere sotto la crosta che mi avvolge, cerca di vedere quella che ero e quella che ancora sono. Parlami di te e di me. Raccontami la mia storia. Ma più avanti verrà il momento in cui i tuoi ricordi saranno completamente inutili. Allora dovrai raccontare a te la mia storia. Solo così potrai ricordare chi sono”.

Da ciò deriva il titolo “Raccontati la mia storia”. Lo spettacolo, recitato dalla compagnia MascaTeatrale di Fossano, è scritto e diretto da Antonio Martorello. Dura 115 minuti ed ha avuto, ad oggi, 24 repliche. Di seguito queste parole, prese tra le tante testimonianze, dimostrano le reazioni del pubblico. “Ciao Francesca, ieri sera ho assistito al vs spettacolo, bravissima siete stati tutti molto bravi, soprattutto se si considera il difficile argomento trattato... riuscite a comunicare con lo spettatore in modo semplice, e, quando si esce, non si è più gli stessi... non si può fare a meno di riflettere sul senso della vita, sulle malattie, su come ognuno reagisce in modo diverso di fronte al dolore... davvero bravi. ..”

Vale la pena vederlo.