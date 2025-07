Cuneo, la sindaca Manassero perde consensi: -8,3% e 47ª nella classifica del Sole 24 Ore

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, perde terreno nel Governance Poll 2024 del Sole 24 Ore, l’annuale classifica che misura il gradimento dei cittadini verso i propri sindaci. Scivola infatti al 47° posto, con un consenso che oggi si attesta al 55%, in calo di 8,3 punti percentuali rispetto al 63,3% registrato al momento della sua elezione nel 2022.

La flessione è netta, anche se non drammatica, e riflette una progressiva erosione del consenso. Rispetto al Governance Poll 2023, quando si trovava in una posizione più alta (intorno alla 30ª), Manassero continua una lenta discesa nella classifica nazionale. Nonostante ciò, mantiene ancora una maggioranza di consenso, in un contesto politico e amministrativo complesso per molti sindaci italiani.

Il raffronto con gli altri primi cittadini del Piemonte è comunque interessante. Alcuni sindaci della nostra regione registrano cali anche superiori, ma occupano comunque posizioni migliori nella classifica generale. È il caso di Alessandro Canelli, sindaco di Novara, che pur perdendo 11,6 punti rispetto al 2021 (dal 66,9% al 55,3%), si piazza 17°, davanti a Manassero.

Tra i sindaci eletti nel 2024, Roberto Scheda di Vercelli guadagna addirittura 1,8 punti e si colloca al 27° posto, mentre Marzio Olivero di Biella, anch’egli eletto l'anno scorso, è 24° con un leggerissimo aumento (+0,2%).

Male invece Stefano Lo Russo a Torino, in perdita di 8,7 punti rispetto al 2021 e solo 72° in classifica. Peggio ancora fanno Giandomenico Albertella a Verbania (76°, -1,9%), Maurizio Rasero ad Asti (81°, -5,7%) e Giorgio Abonante ad Alessandria, che con un calo del 5,4% si ritrova addirittura 87° su 97 sindaci totali.

In questo quadro regionale, Patrizia Manassero si trova dunque in una posizione intermedia: non tra i più apprezzati, ma nemmeno tra i peggiori. Il calo resta un segnale chiaro: la sindaca dovrà recuperare terreno se vorrà chiudere il mandato con un livello di fiducia più alto.