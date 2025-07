A Paesana svolgerà l’attività il medico di medicina generale Nicola Rovetto

Dal 14 luglio il dottor Nicola Rovetto svolgerà la sua attività di medico di Assistenza Primaria, oltre che a Revello e Sanfront, anche nel Comune di Paesana.

A Paesana il medico riceverà in via Roma 49 il lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 13 (tel. 333/12.33.466).

Il dottore Rovetto continuerà la propria attività anche nei comuni di Revello, dover riceve in via Vittorio Emanuele II 24 (martedì 9-12 e venerdì 16-)19, e a Sanfront, in corso Marconi 28 (lunedì 9-10,30; mercoledì 15,30-18,30; giovedì 9-10,30).