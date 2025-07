Baseball Serie B: il JFK Mondovì torna al doppio successo

Dopo la sconfitta con la prima della classe riparte con slancio il cammino del JFK Mondovì: i ragazzi guidati da Leo Marconi tornano a far segnare una preziosa “doppietta” nelle gare contro l'ARES Milano.

Due successi che mantengono i biancoblù in scia della capolista CABS Seveso. Partenza lenta per il JFK che però dopo le prime fasi di gioco riesce a rimettersi in carreggiata ed alterzo inning si trova in vantaggio per 4 a 3. Da segnalare innanzitutto la grande prestazione di Matteo Ghiglia, che mette a segno uno splendido fuoricampo da un punto; molto bene anche il giovane Lorenzo Rosso, che con un singolo ed un doppio al sesto inning ha letteralmente “stappato”la partita portando i monregalesi in vantaggio sul punteggio di 8 a 3. In attacco brillano anche Pedro Padilla, di Luciano Rodriguez con tre battute valide, di Agustin Kramer con uno splendido triplo e da Gabriele Panero con un singolo. Sul monte di lancio è partito Luca Franceschini che si è fatto notare per resistere fino al sesto inning, poi sostituito da Gregorio Cebotari che al nono inning ha definitivamente chiuso la partita sul punteggio di 13 a 6 a favore dei monregalesi.

Nella seconda partita l'ARES non ci sta: i milanesi partono accelerati e portano il ponteggio sull' 1 a0 a loro favore sin dal primo inning. Sulla sponda monregalese, per quanto riguarda la fase offensiva questa volta brillano Matteo Ghiglia, Pedro Padilla, Agustin Kramer e Federico Lingua;da segnalare, poi, che nella fase finale dell'incontro è subentrato Alessandro Ferrero, autore di unabattuta valida che gli ha consento di arrivare salvo in prima base. Sul monte di lancio molto benePedro Padilla, che ha resistito fino al settimo inning poi sostituito dal giovane Davide Calcagno cheha chiuso gli inning rimanenti fino al nono facendo realizzare solamente due punti agli avversari. Ilsecondo match si conclude quindi con il punteggio finale di 7 a 4 a favore dei monregalesi.

Con i due successi il JFK Mondovì consolida il suo secondo posto alle spalle di Seveso, distante un punto. Nel prossimo turno i monregalesi se la vedranno con l'Ecotherm Brescia in trasferta.

Classifica: CABS 18 punti; JFK Mondovì 17; Piacenza Baseball 14; ARES 10; Ecotherm BresciaBaseball 10; Rho Baseball 7; Catalana 6; Old Rags 5.