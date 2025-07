Bocce: Auxilium Saluzzo campione d’Italia under 18 del volo

Arriva lo scudetto in casa della Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nella specialità volo, nella final four scudetto under 18, la compagine saluzzese conquista il suo nono scudetto di categoria.

Il team del direttore sportivo Paolo Costa in finale supera, con caparbietà, per 8 a 0, l’Enviese.

Un oro meritato, perché in semifinale, contro il Buttrio, l’Auxiium Bertolotto Porte Saluzzo si era imposto per 8 a 0.

Due successi sonanti, in un campionato senza sconfitte. Una conferma del ricco ed importate vivaio del sodalizio saluzzese, grande serbatoio per la maglia azzurra.

Per il club saluzzese del presidente Pieraldo Moine, si tratta del 17° scudetto a livello giovanile: 9 under 18, 3 under 14, 4 under 15, ed uno juniores petanque.

La rosa, a disposizione del tecnico Paolo Costa, e della dirigente accompagnatrice Michela Perassi, era la seguente: Nicolò Buniva, Francesco Costa,Matteo Costa, Matteo Macario, Alessio Cagliero, Fabrizio Bollati e Giacomo Giordanino.

Per la specialità petanque, nei campionati di seconda e terza categoria, il club saluzzese non accede alla fase nazionale.