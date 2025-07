Campionato italiano Velocità Femminile: Arianna Barale primeggia a Modena

L’autodromo di Modena ha ospitato, nello scorso week end, la quarta prova del Campionato Italiano Velocità Femminile, al quale prende parte la pilota di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Nelle qualifiche Arianna ha mancato di un solo centesimo la pole position, andata a Matilde Contri.

Al via di gara uno, disputata la domenica mattina, la Yamaha del Team MotorMI di Arianna, grazie anche alla caduta di Matilde Contri, avvenuta al penultimo giro, ed alla penalizzazione inflitta a Martina Guarino per partenza anticipata, non ha avuto problemi a tagliare per prima il traguardo, davanti a Ginevra Andrea Minelli (Kawasaki - M.C. Biassono) ed a Martina Guarino (Kawasaki - M.C. OO32).

(Primo piano di Arianna Barale, alla guida della Yamaha del Team MotorMi)

La gara del pomeriggio, ridotta a 12 giri anziché 15 a causa della pioggia, se l’è aggiudicata Martina Guarino che, dopo un bel duello, ha preceduto la regolare Arianna Barale e Matilde Contri (Yamaha - Smanettoni Toscani).

«Sono felice di aver regalato ai tanti miei sostenitori presenti un bello spettacolo - ha riferito Arianna Barale -. Ho gestito bene situazioni molto diverse tra loro. Desidero ringraziare, oltre ai miei fan, anche coloro che mi sostengono: Circuito Tazio Nuvolari, GBA, Fantino Pulizie, Eurocar2000, Cuneo Alpi Assicurazioni, Tubi Flessibili, Cucchietti Verniciature, Autolavaggi Splash, Livio del Centro Medico Helix, Circuito Internazionale di Busca, La Favorita Fish, Feltech, Techno Impianti F.lli Sacco, Saced, Scorpion, Exo, Lavica Trasporti, Tabaccheria 52 Porqueddu, Body Center, Circuiti Gioielli, Osteopata Francesco Gaccione, Vernicenter Carrù e Moto Club Bisalta Drivers Cuneo”.

Tra due settimane le ragazze torneranno in pista per le gare dell’European Supersport 300 e del Campionato Italiano, che avranno luogo dal 25 al 27 di luglio sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione della “Racing Night”.