Ciclismo strada: la saviglianese Nicole Bracco è campionessa italiana esordienti [FOTO]

Sabato 5 Luglio a Gorizia, Campionati Italiani di Ciclismo su Strada Friuli-Venezia Giulia 2025. Una data memorabile per la saviglianese Nicole Bracco e per tutti i suoi sostenitori piemontesi.

Lo scorso anno la maglia tricolore le era sfuggita per un soffio, stavolta Nicole Bracco non ha mancato l'obiettivo. A Gorizia, l'atleta classe 2011 promessa del ciclismo azzurro in forza al team brianzolo SC Cesano Maderno e in rappresentanza del Comitato FCI della Regione Piemonte si è laureata campionessa italiana su Strada 2025 per la categoria esordienti del secondo anno.

Nella prova riservata alle donne esordienti secondo anno sono ben 5 le "cesanine" in gara: Vittoria Vitillo e Nicole Bracco per il Piemonte, Ingrid Corno e Martina Pianta per la Lombardia e Camilla Paravagna per la Liguria. Un percorso molto duro e selettivo con circa 600 m di dislivello distribuiti nei 47 chilometri di gara lungo il confine Italia-Slovenia. Un primo circuito vallonato negli abitati di Lucinico, Giasbana e Mossa per poi passare al circuito finale con la nervosa salita di San Floriano Del Collio da ripetersi per 3 volte (1,5 km di ascesa con pendenze all'8,5 %, la medesima affrontata nella prova tricolore dei professionisti) passando per Bucuie, Piedimonte del Calvario e con l'arrivo posto dinnanzi al palazzetto dello sport Pala Bigot di Gorizia.

La competizione parte subito a ritmi elevati registrando purtroppo una prima pesante caduta nelle retrovie del gruppo dove le atlete erano impegnate nel difendere la propria posizione e che vede coinvolta Vittoria Vitillo fortunatamente senza conseguenze. Il gruppo prosegue procedendo regolare fino ad arrivare al circuito di Bucuie da ripetersi 3 volte. È sulle pendenze maggiori della seconda tornata che si stacca un drappello di 6 atlete, e alle loro spalle a 10 secondi si trova Nicole Bracco, rimasta attardata a causa di un rallentamento nella testa del gruppo all'imbocco della seconda ascesa. Un ritardo che le poteva costare caro in quanto si è trovata ad inseguire per 10 chilometri in solitaria il gruppo delle migliori 6 atlete italiane rimanendo all'aria tra le fuggitive e il plotone principale. Nicole inizia così un inseguimento mozzafiato e tenace, il recupero medio di un secondo al chilometro contrastando il ritmo indiavolato che le fuggitive imponevano in testa per evitare il tentativo di riaggancio della Bracco. Avvicinandosi all'ultima ascesa di San Floriano Del Collio la saviglianese mette nel mirino il gruppetto di testa e col cuore in gola riesce a rientrare portando a sette il numero delle battistrada. Il pubblico piemontese eccitato e attonito dall'impresa di Nicole rimaneva però preoccupato dallo sforzo e dalle energie spese dall'atleta le quali potevano esaurirsi da un momento all'altro sull'ultimo passaggio della salita.

Le atlete nonostante il forcing delle scalatrici rimangono compatte e Nicole riesce a gestire la situazione recuperando lo sforzo con grandissima intelligenza e maturità atletica. Numerosi i momenti di studio tra le ragazze al termine di una discesa percorsa a 70 km/h e svariati i tentativi di anticipo condotti cercando un'azione da finisseur. Ma nell'ultimo chilometro di gara le cicliste si presentano in fila indiana sul rettilineo d’arrivo. Nicole Bracco, dopo l’inseguimento e il rientro sulla testa, sfrutta tutta la sua abilità e potenza nelle volate e con le ultime energie rimaste si impone decisiva sulle avversarie godendosi gli ultimi metri a mani alzate sotto il traguardo tricolore di Gorizia.

Alle sue spalle completa la gioia la compagna lombarda Martina Pianta che si impone sul gruppo delle inseguitrici e conquista l’8º posto sulla linea del traguardo.

Una doppietta storica per la SC Cesano Maderno e per il Comitato FCI Piemonte, che hanno vinto anche nelle esordienti “primo anno” con Aurora Cerame autrice di una vera prova magistrale.