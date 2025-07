Dama Fossano: Alessandro Cavallera terzo ai campionati italiani juniores

Ottima prestazione per il giovane damista fossanese Alessandro Cavallera, 18enne portacolori del Circolo Dama Fossano, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei campionati italiani juniores di Dama Italiana disputati lo scorso week-end a Chianciano Terme in Toscana.

Anzi, ulteriore nota di gran merito, Alessandro Cavallera ha terminato il torneo imbattuto (conquistando 2 vittorie e 6 pareggi), così come il vincitore e il 2° classificato.

Il torneo si è svolto in terra Senese sotto l'egida della Federazione Italiana Dama (FID) nell'ambito dei Campionati Italiani Giovanili 2025 che hanno visto protagonisti 66 giovani e giovanissimi damisti provenienti da tutta Italia, e suddivisi in 5 categorie a seconda dell'età: Juniores – Cadetti – Mini-Cadetti – Speranze – Prime Mosse.

Alessandro Cavallera ha partecipato nella categoria Juniores, riservata ai nati nel 2006, 2007 (come il fossanese) e 2008 affrontando altri 8 coetanei o quasi, tra i migliori in Italia di questa categoria.

Il Campionato Italiano Juniores di Dama Italiana 2025 era articolato su un girone unico all'italiana con ben 9 turni di gioco (8 partite + 1 turno di riposo) a tempo standard, distribuiti in 2 giorni di gare da sabato 28 a domenica 29 giugno.

Il pronostico della vigilia era tutto per il giovane Maestro valdostano Davide Gemma, forte di un punteggio Elo nettamente superiore gli altri 8 concorrenti (tutti di categoria Regionale o Provinciale) e già protagonista di importanti successi nelle principali gare nazionali di Dama, come la recente vittoria nel Torneo di Monza, contro avversari adulti molto più esperti di lui.

Sin di primi turni Gemma ha preso il comando della classifica, mentre dietro c'era grande bagarre per gli altri posti del podio. Alessandro Cavallera resta sempre in corsa per il podio sin di primi turni, in cui conquistava 2 pari, per poi vincere la prima gara al 3° turno contro il leccese Chiriatti; poi al 4° turno altro pari nel <derby> piemontese contro Melk Gharsalli di Omegna (CD Novarese), l'altra giovane promessa della Dama in Piemonte e amico del circolo damistico fossanese. </derby>

Al riguardo da sottolineare che erano parecchi anni che la nostra regione non qualificava 2 giovani damisti ai Campionati Italiani Giovanili.

Dopo un altro pari, al 6° turno di gioco Cavallera impattava contro Mattia Scaggiante, il trevigiano (fratello minore di Alessio, il più forte damista italiano in attività) tra i favoriti per il podio.

Ma il momento-chiave del torneo per Alessandro Cavallera era l'ottimo pari contro il Maestro Davide Gemma, damista di tre categorie superiori al Regionale fossanese, che in questo torneo ha vinto 6 partite su 8 e pareggiato appunto solo con Cavallera e con Scaggiante.

Decisivo per il podio l'ultimo turno, con Gemma già campione e Cavallera, Gharsalli e Scaggiante in corsa per le altre 2 posizioni.

Il giovane fossanese vinceva contro l'altro valdostano Germain Rosset, mentre Gharzalli veniva sconfitto da Chiriatti, e Scaggiante vinceva anche lui e si piazzava al 2° posto.

Per la Medaglia di Bronzo la sfida era tutta piemontese e Alessandro Cavallera aveva la meglio superando in volata Melk Gharzalli e piazzandosi al 3° posto con 10 punti, contro i 9 del giovane damista di Omegna autore anche lui di un buon campionato, e terminato al 4° posto con ampio margine sul 5° classificato.

Il Campionato Italiano Juniores 2025 viene vinto da Davide Gemma con 14 punti, davanti a Mattia Scaggiante con 13 punti, mentre Alessandro Cavallera è 3° con 10 punti e Melk Gharsalli 4° con 9 punti.

Al termine le premiazioni con l'intervento di Claudio Ciampi, vice-presidente della FID e del campione Michele Borghetti, per tanti anni il miglior giocatore italiano.

Per Alessandro Cavallera si tratta del miglior risultato della sua ancor breve carriera damistica, iniziata a livello agonistico solo nell'autunno 2022, dopo il corso-base a scuola e un paio d'anni di <gavetta> nei tornei amatoriali. </gavetta>

Per il 18enne fossanese è stata la seconda partecipazione ai Campionati Italiani Juniores dopo quella nel 2024 ad Aosta in cui si era piazzato al 4° posto.

"Sono davvero contento – sottolinea Alessandro Cavallera – per questo bel risultato anche perché il torneo è stato stressante e molto concentrato nei tempi con ben 7 partite in un solo giorno al sabato e 1 sola domenica mattina. La soddisfazione maggiore il pari contro Gemma che è un giocatore molto forte a livello assoluto e nei tornei con gli adulti si gioca il podio con i campioni. Per il 2° posto avrei dovuto battere Mattia Scaggiante, ma è un avversario tosto e migliore di me in classifica Elo; qualche rammarico per i 3 pareggi contro 1 Provinciale e 2 Regionali di classifica più bassa con cui ho perso qualche opportunità di vincere, ma va bene così, perché comunque Scaggiante a pari punti avrebbe avuto un miglior quoziente. Al di là del podio, sono soddisfatto dei punti Elo conquistati che mi avvicinano alla soglia dei 2000 punti e al passaggio alla categoria Nazionali"..

Obiettivo che il giovane damista fossanese potrebbe conquistare entro fine estate totalizzando poco più di un centinaio di punti nei prossimi tornei a cui parteciperà a fine agosto a Zanica e settembre "in casa" al torneo di Fossano.

Molto soddisfatto Davide Pagliano, sia come presidente del CD Fossano sia come delegato regionale della FID Piemonte "Complimenti ad Alessandro Cavallera per questo ottimo risultato che testimonia l'importante crescita tecnica che ha fatto in questi 2 anni e mezzo e lo ripaga dell'impegno e nello studio di tecnica e tattica di gioco per migliorarsi. Siamo soddisfatti perché questi risultati ci ripagano dell'attività di promozione della Dama sul territorio portata avanti in questi anni e che vogliamo riprendere tornando anche nelle scuole. Infine, voglio sottolineare la bella prestazione di entrambi i nostri Juniores piemontesi, perché anche Melk Gharsalli del CD Novarese ha disputato una bella prova ed è stato in corsa per il podio con il nostro Alessandro sino all'ultima gara".