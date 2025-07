7 luglio: Giornata mondiale del cioccolato, tra storia e bontà

Amanti del cioccolato e aspiranti Willy Wonka, questa è per voi.

Il cibo più amato in tutto il mondo, anche per le sue proprietà benefiche per l'umore, ha una festa tutta sua: il 7 luglio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del cioccolato.

Che sia fondente o al latte, cioccolatini, tavolette, barrette, bon bon, gelati, resta sempre uno degli alimenti più golosi e prelibati, in Italia secondo solo alla pizza.

Benefici e avvertenze

Gusti a parte ci sono molti buoni motivi per mangiare regolarmente cioccolato: dal contrasto all'invecchiamento cellulare alla protezione dei denti, dalla cura della carenza di ferro al miglioramento del sistema immunitario e cardiocircolatorio in particolare negli arti inferiori. Mica finisce qui. È un antidepressivo ed antinfiammatorio che contribuisce a ridurre notevolmente il rischio di patologie cardiache e di ictus, abbassando il livello di colesterolo nel sangue.

Ha un effetto energizzante e migliora anche concentrazione e memoria. Grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di serotonina, il cioccolato aiuta a contrastare depressione e alterazioni dell’umore. “Mangia un po’ di cioccolata, sarai più felice”. potrebbe quindi essere uno degli slogan per la Giornata mondiale del cioccolato.

Attenzione, però. Il consumo del cioccolato deve essere moderato, perchè contiene sostanze eccitanti, potenzialmente dannose per soggetti iperattivi o nervosi. Inoltre il cacao è tossico per gli amici a quattro zampe.

Un po' di storia

Le origini delle prime colture della pianta di cacao risalgono addirittura al 1000 a.c. al tempo dei Maya e poi degli Aztechi in piena America Centrale.

I semi, dopo essere tostati, macinati, mescolati e aggiunti di un liquido reso spumoso, venivano serviti come ingrediente principale di una bevanda chiamata "xocolati", dal sapore amaro e scarsamente appetibile che aveva però un effetto stimolante.

Tra l'attro, proprio i semi della pianta erano considerati. un simbolo di prosperità nei riti religiosi e una medicina capace di guarire le malattie della mente e det corpo.

Fu solo il 30 luglio det 1502 che Cristoforo Colombo scopri le fave di cacaoa lui offerte dagli Atzechi, che consideravano il cioccolato "bevanda" o "cibo degli Dei" per le numerose proprietà attribuitegli.

Facciamo un salto in avanti di qualche secolo. La prima fabbrica di cioccolato risale al 1765 negli Usa mentre nell'800 arrivo l'invenzione del cioccolato al latte della Svizzera.

La celebrazione della Giornata Mondiale del Cioccolato fu istituita per ricordare il giorno in cui, nel 1847, il pasticciere inglese Joseph Fry creò la prima tavoletta di cioccolato come la conosciamo oggi.

Fino a quel momento, infatti, il cioccolato era consumato principalmente come bevanda, ma Fry scoprì che bastava aggiungere burro di cacao fuso al cacao in polvere per creare una pasta modellabile che, una volta solidificata, diventava una barretta da mordere.

Forse è solo una leggenda, ma qualcuno sostiene che ci sia una data precisa per l'arrivo del cioccolato in Europa: 7 luglio 1550. La ricorrenza si festeggia dal 2009, ma i giorni dedicati al cioccolato e che lo vedono protagonista sono diversi, (Giornata del cioccolato al latte it 28 luglio, Giornata del cioccolato bianco il 29 settembre, Giornata della cioccolata ricoperta il 16 dicembre) e ciò perché un alimento cosi buono e pregiato non può essere celebrato un solo giorno all'anno.

Idee per festeggiare

Ecco cosa si può fare in occasione della Giornata mondiale del cioccolato: mangiare un buon gelato al cioccolato (essendo il 7 luglio in piena estate), regalarsi una bella torta o preparare un dolce per i propri bambini.

A voi la scelta, perché la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, diceva Forrest Gump.