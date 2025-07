Cuneo: modifiche alla viabilità per la processione della Madonna del Carmine e l’Infiorata

In occasione della processione della Madonna del Carmine e dell’Infiorata, in programma nel fine settimana, sono state programmate alcune modifiche alla viabilità per garantire il regolare svolgimento degli eventi e la sicurezza dei partecipanti.

Fin dalla mattinata di sabato 12 luglio, contrada Mondovì e via Roma ospiteranno le composizioni floreali realizzate da volontari, aperte alla partecipazione di tutti. Il tema di quest’anno è “Pace”, in sintonia con il messaggio del Giubileo 2025. La tradizionale processione avrà inizio alle 20.30 dalla Chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano e attraverserà via Roma fino a piazza Galimberti, tra luci bianche e petali lanciati dai balconi.

Modifiche alla viabilità – sabato 12 luglio

Dalle ore 13.30 (sabato) all’ 1 (domenica 13 luglio) Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in:

- corso Giovanni XXIII (tratto tra via della Pieve e via Diaz)

- piazzetta prospiciente corso Giovanni XXIII fino a via Chiusa Pesio, zone destinate all’ammassamento delle Confraternite.

Dalle ore 8 fino al termine della manifestazione sarà interdetta completamente al transito veicolare contrada Mondovì, con divieto di attraversamento all’altezza di via Savigliano e via Alba. Gli orari possono variare per esigenze di sicurezza. Dalle ore 19.30 fino a termine manifestazione sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in piazza Galimberti e in alcune aree adiacenti. È autorizzato l’accesso ai veicoli delle Confraternite per operazioni di carico/scarico di crocifissi e materiali processionali, sotto la supervisione del Comitato organizzatore.