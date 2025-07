Volley A3,il Volley Savigliano si rinforza con l'arrivo del libero Francesco Prosperi

Dopo aver annunciato due innesti giovani per la prossima stagione, il Volley Savigliano comunica che Francesco Prosperi Turri sarà uno dei due liberi della prima squadra nella Serie A3 Credem Banca 2025/26.

Non che si tratti di un “vecchio”, a dire il vero. Classe 2001, il pallavolista nativo di Firenze vanta, però, già una grande esperienza, maturata nelle ultime sei annate tra Serie A2 e Serie A3. Dopo gli esordi in Serie C a Firenze e al Robur Scandicci in Serie B, infatti, Francesco ha vissuto un biennio in Serie A2 a Santa Croce, seguito dalle esperienze in Serie A3 con le maglie di Tuscania, Casarano e Sorrento. Nell’ultima annata, il ritorno in A2 all’OmiFer Palmi. Complessivamente, vanta 153 presenze, distribuite tra seconda (67) e terza serie (86).

Ora, l’avventura a Savigliano, per la quale il toscano si dice “entusiasta e carico. Non vedo l'ora di conoscere i compagni di squadra e i tifosi. La chiamata di Savigliano è stata per me un onore e ho deciso di sposare questo progetto e questo ambiente perché è una realtà in continua crescita che quest'anno ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità dopo ormai tanti anni di campionati di ottimo livello in serie A3, puntando su un ottimo allenatore e su un roster giovane, ma allo stesso tempo esperto e motivato. Ho scelto questo ambiente perché lo ritengo molto carico, sano e credo sia il posto giusto nel quale poter esprimere al meglio le mie qualità di persona e di giocatore”.

Ma cosa aspettarsi da questa annata? “Visti i roster che stanno costruendo le altre squadre, sicuramente si prospetta un campionato di grande livello e grande prestigio. Ogni anno in questa categoria le società investono di più e di conseguenza il campionato diventa sempre più stimolante. Allo stesso tempo è sempre più complesso raggiungere gli obiettivi prefissati, anche perché molte squadre sono costruite per salire di categoria. Mi troverò alla mia prima esperienza con il girone Nord e questo è per me è uno stimolo per misurarmi e conoscere anche questa realtà”.

Il Volley Savigliano augura a Francesco che l’impatto sia positivo e che i risultati in biancoblu possano essere quelli sperati.