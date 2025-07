Volley Cherasco, le nerostellate sfiorano il podio alle finali nazionali CSI Under 18

Le nerostellate del Volley Cherasco chiudono al quarto posto alle finali nazionali CSI categoria Under 18 di Ceesenatico, un traguardo che va ben oltre la semplice classifica e che premia un percorso fatto di crescita, coraggio e spirito di squadra.

Guidate in campo dalla capitana Fissore, le giovani atlete cheraschesi hanno saputo distinguersi affrontando squadre spesso più esperte e formate da ragazze più grandi. Nella formazione di Cherasco, infatti, solo due giocatrici erano Under 18, mentre il resto del gruppo era composto da ragazze delle categorie Under 16 e Under 14.

Nonostante la giovane età e la minore esperienza, le nerostellate hanno sfidato avversarie provenienti anche da campionati FIPAV di livello regionale, mettendo in mostra qualità tecniche, organizzazione e determinazione. Il quarto posto nazionale ottenuto al termine della competizione è quindi un risultato straordinario, che conferma la solidità del progetto sportivo e l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla società.

Ora, dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, è tempo di un po’ di meritato riposo. La dirigenza nerostellata ringrazia tutte le atlete per l’impegno dimostrato e augura loro buone vacanze. Il ritorno in palestra è previsto per fine agosto, quando si comincerà a preparare la nuova stagione sportiva con rinnovato entusiasmo. Dalla presidente Sonia Marengo e dalla vice Manuela Ferrero, poi, arrivano molta soddisfazione per la stagione appena conclusa ed i ringraziamenti verso Luci e Concy per aver accompagnato e seguito le ragazze a Cesenatico.